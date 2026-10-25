苍南县委书记林海涵与企业家代表共话苍南高质量发展

苍南发布 2026-10-25 11:22:35

10月23日下午，苍南县召开企业家座谈会。

10月23日下午，苍南县召开企业家座谈会。苍南县委书记林海涵与企业家代表面对面交流，共商产业发展大计，共谋务实发展良策。他强调，要坚定不移把抓产业摆在突出位置，聚力发展实体经济，以更实的要素保障、更优的营商环境支持企业做强做优做大，为推动苍南产业高质量发展、实现“十五五”良好开局注入强劲动能。

座谈会氛围务实热烈。与会企业家代表立足企业经营实际，紧扣行业发展趋势，围绕重点产业提质增效、传统产业转型升级、营商环境持续优化、产业工人配套完善等方面，提出一系列针对性意见建议。经信、科技、发改、商务、金融中心等相关部门现场回应企业诉求和意见建议，并表示将逐项梳理、跟踪推进，确保件件有着落、事事有回音，推动意见建议落地见效。

林海涵认真倾听记录，不时与企业家互动交流。

林海涵指出，产业是兴县强县之基，从省委省政府、市委市政府近年来的工作导向看，做强实体经济的信号十分鲜明；立足苍南发展实际，实体经济根基不稳，其他产业发展便成无源之水、无本之木。企业家是地方最宝贵的资源财富，是推动县域发展的中坚力量。当前正值“十五五”开局起步的关键时期，希望广大企业家坚定发展信心，主动识变、应变、求变，持续在科技创新、产业升级、市场开拓、人工智能应用上深耕发力，坚定不移做大做强，持续提升核心竞争力；坚持绿色化、融合化发展，延伸拓展产业链条，推动一二三产联动发展，通过跨环节资源嫁接、业态融合，持续增强产业整体竞争力。

林海涵强调，苍南县委县政府将始终坚持把抓产业放在第一位，推动工作重心向经济发展倾斜，倾尽全力服务支持企业发展，把大力发展先进制造业作为今后发展的重中之重和根本出路，加快构建梯度清晰、成长有序的企业培育体系。针对产业平台支撑偏弱、土地要素供需紧张等突出矛盾，要多措并举盘活存量、拓展空间，资源要素优先向工业领域倾斜，全力破解空间瓶颈，推动土地资源集约高效利用。要抓好惠企政策兑现，保持扶企力度不减、支持政策连续稳定，让企业安心经营、专心发展。

林海涵要求，各乡镇、产业平台及相关部门要全力打造良好营商环境，厚植尊商、重商、亲商、安商氛围，用心用情呵护企业成长，主动下沉走访、靠前服务，常态化倾听企业心声，精准掌握企业发展实情，以开放包容的姿态、贴心暖心的服务为企业纾困解难、创造有利条件，持续构建亲清统一的新型政商关系。他表示，党委政府将与广大企业同心同向、同频共振，坚守实业根基，携手攻坚破解发展堵点难点，协同抢抓新一轮发展机遇，合力推动苍南高质量发展不断迈上新台阶。

苍南县领导吴锡雕、刘建敏参加会议。

来 源：苍南发布

原标题： 林海涵与企业家代表共话苍南高质量发展

记者 李静静

本文转自：温州新闻网 66wz.com