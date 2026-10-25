苍南县委书记林海涵调研科技创新工作

苍南发布 2026-10-25 11:23:07

10月23日，苍南县委书记林海涵调研科技创新工作时强调，为苍南推进跨越式高质量发展塑造新动能、增创新优势。

10月23日，苍南县委书记林海涵调研科技创新工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，进一步建好用好高能级创新平台，聚焦特色优势领域加强科研攻关和成果转化应用，加快推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，为苍南推进跨越式高质量发展塑造新动能、增创新优势。

林海涵一行先后来到苍南县公益性科技企业孵化器、低空数智谷等地，走进多家入驻企业，察看科研平台运行情况，了解核心技术攻关、平台建设、人才引育、产业布局等情况。他指出，科创平台是集聚创新资源、孕育发展动能的重要载体。要坚持平台建设与产业发展一体谋划，持续深化校地合作，推动科研方向、科研成果与苍南本土产业精准对接，打通从技术攻关、中试验证到产业化应用的全链条，让更多科研成果从实验室走向生产线、转化为现实生产力。各地各部门要主动靠前服务，完善全周期孵化体系，用心用情为企业解难题、办实事，推动更多苍南企业向产业链高端攀升，冲击行业第一方阵，让各类创新主体在苍南放心投资、安心发展。

在随后召开的座谈会上，各科创平台、企业、运维机构围绕自身发展、需求交流发言，相关职能部门现场予以回应。

林海涵指出，科技创新是引领发展的第一动力，区域竞争归根到底是创新能力的比拼。要深入实施教科人一体化、产创融合发展战略，加快推动发展动能由要素驱动向创新驱动转变。要对标高质量发展要求，深入实施平台能级提升、高新产业培育、人才引育、创新生态优化行动，加快补短板、强弱项。要抢抓人工智能等新技术加速演进机遇，推动未来产业落地见效，同步推进传统产业数字化、智能化、绿色化改造。同时，希望广大企业坚持以质取胜、以创新取胜，向产业链价值链中高端迈进，以科技创新塑造发展新动能新优势。

林海涵强调，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来，推动科技创新关键要在落实上见行动、见成效。各地各有关部门要树牢“一盘棋”思想，强化协同联动，加大政策供给和要素保障力度，形成齐抓共管的工作合力，推动各项部署落地见效。要坚持平台承载、产业牵引，统筹推进高层次创新人才引育和青年人才集聚，引导更多人才向产业一线、基层一线流动，让人才引得进、留得住、用得好。要发挥政府引导作用，撬动更多社会资本投向科技创新，精准赋能科创企业成长壮大。要广泛凝聚社会共识，营造尊重创新、崇尚创新、支持创新的浓厚氛围，以教育科技人才一体发展、科技创新与产业创新深度融合，夯实苍南高质量发展的坚实根基。

苍南县领导吴锡雕参加调研。

来 源：苍南发布

原标题： 林海涵调研科技创新工作

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com