马斯克称乌军违反条款用“星链”操控攻击型无人机 “漏洞”已被堵上
新华网 2026-10-25 12:15:31
美国太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克24日表示，乌克兰军方利用“星链”卫星通信系统操控攻击型无人机，违反了相应的使用条款，这一“漏洞”现已被堵上。
美国太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克24日表示，乌克兰军方利用“星链”卫星通信系统操控攻击型无人机，违反了相应的使用条款，这一“漏洞”现已被堵上。
马斯克当日在社交媒体上发文说，使用民用商业服务的“星链”操控攻击型无人机去杀人，“从未被允许，也不应被允许”。“如果‘星链’被关闭，乌克兰前线将立即崩溃。这不是威胁，只是陈述事实。”他说。
他还表示，“星盾”卫星通信系统是另一个不同的系统，由美国政府控制，并由美国政府决定如何使用。
乌克兰总统泽连斯基稍早前在社交媒体上说，乌克兰对“星链”和“星盾”卫星通信系统的访问已恢复到限制前的速度，“速度现在已经达到所需水平”。他称，恢复工作从夜间开始，到24日上午已足够使用。
来 源：新华网
原标题： 马斯克称乌军违反条款用“星链”操控攻击型无人机 “漏洞”已被堵上
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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