新华网 2026-10-25 12:15:31

法国24日举行新一轮全国性抗议示威活动，多地文化场所当天被迫临时关闭。

法国24日举行新一轮全国性抗议示威活动，多地文化场所当天被迫临时关闭。

法国文化部此前宣布，出于安全考虑，位于巴黎的卢浮宫、奥赛博物馆、橘园美术馆、大皇宫、毕加索博物馆等文化场所24日关闭。截至目前，上述场所的官网均已确认24日临时闭馆。部分场所表示，已通过官方渠道预约参观的游客将自动获得退款。

另据巴黎旅游局公布的最新名单，24日关闭的场所还包括小皇宫、雨果故居和圣礼拜堂等。除巴黎外，马赛的欧洲与地中海文明博物馆、里昂的汇流博物馆等城市的多家博物馆也确认24日关闭。

演出场所同样受到波及。巴黎国家歌剧院24日确认，受当天示威活动影响，旗下加尼耶歌剧院和巴士底歌剧院均关闭。巴黎境内的部分演出及展览等文化活动也因场馆关闭等原因调整安排。

记者24日在卢浮宫、加尼耶歌剧院等文化场所附近看到，部分银行、奢侈品店、服装店及食品店的门窗外已加装防护板。

近期法国境内示威活动对文化行业的影响已从场馆运营延伸至文化消费。法国《世界报》23日报道说，受此前商店遭抢劫及部分地区实施宵禁等因素影响，巴黎不少剧院的订票业务放缓。

法国17日爆发全国性示威。法国政府估计全国约55万人参加示威，组织方称人数达到80万。部分城市的示威活动伴有暴力冲突。据官方统计，法国国内至少3000家商铺遭劫掠。（完）

来 源：新华网

原标题： 法国示威活动致多地文化场所临时关闭

记者 张百慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com