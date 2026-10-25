两场选举临近，美以伊各怀什么心思

新华网 2026-10-25 12:15:31

以色列10月27日将举行议会选举，美国11月3日将迎来中期选举。两场选举日渐临近，美以与伊朗方面均同时释放强硬和克制信号。

以色列10月27日将举行议会选举，美国11月3日将迎来中期选举。两场选举日渐临近，美以与伊朗方面均同时释放强硬和克制信号。

冲突虽未再起，但霍尔木兹海峡船舶遇袭事件有所增加，有关美以正在筹划新一轮对伊军事行动的消息不断传出。分析人士认为，当前伊朗局势在相对平静的表面之下暗流涌动，并未出现实质性缓和，两场选举过后战火会否重燃仍存变数。

美以各有顾虑

从以色列方面看，以总理内塔尼亚胡近来就伊朗问题表态强硬，甚至宣称已向以军和情报机构下达了推翻伊朗政权的指令，即使没有美国支持，必要时也会单独行动。另据以色列媒体21日报道，数十架以色列战斗机和空中加油机本周早些时候飞越叙利亚和伊拉克领空，接近伊朗边境后折返。此举被认为可能意在诱使伊朗防空系统开火，从而获得打击伊朗的借口。

但另一方面，以军高层表态谨慎，以军总参谋长扎米尔称没有必要在大选前打击伊朗。以色列反对党领导人拉皮德近日也对攻击伊朗表示反对，并批评内塔尼亚胡利用相关议题谋取选举利益。

10月14日，在以色列中部城市莫迪因附近的一处后勤基地，工作人员运送投票箱。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

有分析指出，民调显示内塔尼亚胡阵营目前支持率落后，他对伊朗表态强硬甚至试图开战意在提升己方阵营选情。但若美国不对伊动武，以军没有能力单独支撑对伊大规模战事。有报道说，正是由于美国总统特朗普反对，内塔尼亚胡指示军方筹划的新一轮对伊攻击计划未被实施。而以色列反对党也不愿对伊开战为内塔尼亚胡阵营加分。因此，军方高层和反对党在开战问题上均表现克制。

从美国方面看，特朗普8日曾明确表示，不会在中期选举前对伊朗发动攻击。但他18日又公开支持内塔尼亚胡连任，声称希望与其共同对抗伊朗。特朗普23日还在竞选集会上称，可能会对伊朗再发动一次小规模“史诗怒火”军事行动。

分析人士认为，特朗普因发动对伊战事导致油价上涨而支持率大跌，担心选前重开战事会进一步推高油价，拖累其所属共和党选情。但他同时又需要向国内犹太势力和保守派表达解决伊朗问题的决心，因此在对伊开战问题上发表看似矛盾的言论。

伊朗两手应对

面对美以的矛盾言论，伊朗释放两方面信号。针对美以威胁再次开战，伊朗防长阿赫拉基19日说，伊朗正准备迎接战争。伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比同日说，7条主要海底光缆穿过霍尔木兹海峡，敌人应知晓这一信息。此言被认为暗示伊朗如遭攻击将可能破坏这些光缆。伊方还声称已向中东地区国家发出最后通牒，如若美伊战火再起，这些国家必须停止对美方的一切支持。

这是6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧现状。新华社记者温新年摄

与此同时，伊朗加强了对霍尔木兹海峡的管控。近日接连有油轮在试图通过海峡时遇袭或触雷。英国海上贸易行动办公室23日称，该机构统计的霍尔木兹海峡船舶通航量比冲突前水平低约七成，该海域海上安全威胁等级仍为“严重”。伊朗塔斯尼姆通讯社23日援引知情人士的话说，如果美军再次通过空中力量支持海峡石油走私，伊朗将予以“直接且更果断”的回应。

另一方面，伊朗外长阿拉格齐21日在英国《金融时报》发文表示，如果有证据表明美方真诚希望达成公正、体面的解决方案，永久结束冲突，伊朗愿意再给外交一次机会。不过他同时表达了对美国的不信任，并称如美国再次选择动武将遭遇更大战略失败。

分析人士认为，伊朗试图通过收紧对海峡的管控推高油价，不给特朗普缓解选举压力的机会。伊方的强硬表态意在使美以不敢轻易重启战事；在此基础上又作出愿意谈判的姿态，既是占领道德高地，也让特朗普无法在竞选中将美伊谈判没有进展的责任推给伊方。

选后局势难料

专家认为，两场选举特别是美国中期选举的选战需要，让美以和伊朗维持了“冷和平”状态。伊朗局势在选前升级的可能性不大，但在选后如何发展尚难预料。

10月21日，在美国北卡罗来纳州格林维尔一处投票站，选民进行提前投票。新华社记者李睿摄

内塔尼亚胡一直积极鼓动对伊动武。舆论认为，如果他能连任总理，将寻求“拉美国下水”共同对伊朗发起攻击。路透社援引分析人士的观点说，即使内塔尼亚胡未能连任，以色列对伊朗的基本战略也未必会转向，因为以安全部门及相当一部分政治力量在对抗伊朗方面具有高度共识。当然，不同政治力量在军事行动的力度以及是否寻求外交解决方面存在一定分歧，这可能影响未来以色列对伊朗的具体策略。

另据多家美国媒体报道，美以军方已制订具体计划，准备在美国中期选举后再次打击伊朗，主要悬念在于特朗普会否批准。舆论认为，选举结束后，随着美国国内政治因素的约束减弱，美以对伊动武的可能性将加大。如果特朗普认为现有施压策略难以迫使伊朗妥协，很可能会选择重开战端，届时以色列大概率将跟进。

分析人士指出，虽然伊朗局势在美以两场选举之后重新走向冲突的概率升高，但外交谈判并非没有空间。此前的战事证明，大规模军事打击无法打垮伊朗，在当前美以弹药库存告急、中东美军基地损失严重的情况下，美以再次对伊动武将更难达到目的。军事打击不仅难以化解矛盾，反而会加大局势失控风险，外交谈判和政治解决仍是停火止战的根本出路。

来 源：新华网

原标题： 两场选举临近，美以伊各怀什么心思

本文转自：温州新闻网 66wz.com