新华网 2026-10-25 12:15:32

2026“跨国企业天津行”活动10月21日至23日举行，来自全球30多个国家和地区的300余位嘉宾齐聚天津，围绕新质生产力创新协同、可持续制造、工业领军企业聚集地、国际科技创新、开放枢纽、多元文化等主题，分6条参访线路，走进企业园区、港口码头，实地寻找“中国机遇”。

参访途中，德中经济、教育和文化协会主席贝恩德·艾因迈尔手腕上始终戴着一条中国朋友15年前赠送的手串。“不同的珠子紧紧相连，象征着团结协作。”

艾因迈尔一路感慨着中国快速的发展变化。“我会把所见所闻介绍给更多德国企业，让他们了解中国文化以及经济发展状况。”

2026年10月22日，中外嘉宾在弗兰德传动系统有限公司参观。新华社记者 李然 摄

2026“跨国企业天津行”活动10月21日至23日举行，来自全球30多个国家和地区的300余位嘉宾齐聚天津，围绕新质生产力创新协同、可持续制造、工业领军企业聚集地、国际科技创新、开放枢纽、多元文化等主题，分6条参访线路，走进企业园区、港口码头，实地寻找“中国机遇”。

约60%参会企业为世界500强、隐形冠军、行业领军企业等；超70%为高层级嘉宾，企业决策层占比高；超80%的企业和机构尚未在津投资，其中不少是首次进入中国市场……在当前全球经济形势下，跨国企业更期待稳定的市场环境、良好的营商环境和长期合作机遇。

位于天津北辰经济技术开发区的弗兰德传动系统有限公司是此次参访的地点之一，这家由德国弗兰德集团于1996年在天津投资兴建的企业，围绕工业和风电传动领域，开展齿轮传动产品制造及工程研发，目前已在全国设立19家销售、维修与服务分公司。

了解其深耕中国的经验后，思考网络有限公司项目经理拉里萨·艾因迈尔表示，中国发展迅速、机遇丰富，德中企业之间合作空间广阔。

微朗软件科技（成都）有限责任公司区域经理米尔顿·伊西多罗深有同感，他所在的公司已与中国伙伴合作约10年，他希望来天津寻求更多合作机会，进一步扩大在华布局。

在中国资环绿色低碳循环经济示范基地，完成使命的工业材料经回收、加工和再利用，以新的形态进入生产和生活场景，给参访者留下深刻印象。

德国可持续建筑委员会大中华区总经理戴若甫在资源流转示意图前驻足良久。戴若甫说，中德两国在绿色产业和可持续发展领域各有所长，双方可以加强技术交流、经验分享和项目合作，推动绿色技术更好融入实际应用场景。

德国Sensys有限公司亚洲区首席代表克莱门斯·施普伦格霍夫对该示范基地完整的产业链条印象深刻。“资源回收是全球性产业，在许多领域都发挥着重要作用。这个示范基地形成了从绿色分拣到梯级利用、再生循环的完整产业链条，让人惊叹。”

2026年10月22日，中外嘉宾在弗兰德传动系统有限公司参观。新华社记者 李然 摄

连日来，跨国企业高管在天津看到的不只有广阔的市场空间，更有涌动的创新活力。

惠普公司高级AI经理兼首席AI架构师、加泰罗尼亚开放大学教授乔迪娜·托伦茨·巴雷纳此行希望找到在SNN（脉冲神经网络）芯片领域的合作机会。巴雷纳说，中欧科技公司应各取所长，加强合作交流，这对未来人才培养具有重要意义。

英国全球技术创新伙伴联盟创始人兼CEO彼得·腾森带来两个代表团，分别聚焦机器人技术和人工智能驱动的医疗与生命科学。“我们期待在天津找到合适的合作伙伴，将国际技术与本地产业需求和研究能力相结合，把更多想法转化为实际项目。”腾森说。

活动期间，一批新外资项目签约落地。商务部数据显示，2025年，中国外商直接投资权益存量26.8万亿元，连续6年实现增长，位居全球第二。

“中国的发展速度和活力令人震撼。”首次来到中国的匈牙利企业代表库鲁茨·埃丽卡感慨道，“我看到了无限的可能性，合作的大门一定是敞开的。”

来 源：新华网

原标题： 百余跨国企业高管和国际经贸人士组团觅“中国机遇”

记者 宋瑞、栗雅婷、马博文

本文转自：温州新闻网 66wz.com