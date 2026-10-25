一团炉火、一碗饺子、一份守护——巴青震中见闻

新华网 2026-10-25 12:15:32

巴青震中，平均海拔接近4800米。高原旷野里，远处山峰覆盖着薄薄的积雪，风吹过，涌起刺骨寒意。冷，是地震发生后灾区群众的感受。暖，是记者连日耳闻目睹的真情。

巴青震中，平均海拔接近4800米。高原旷野里，远处山峰覆盖着薄薄的积雪，风吹过，涌起刺骨寒意。

冷，是地震发生后灾区群众的感受。

暖，是记者连日耳闻目睹的真情。

10月24日拍摄的巴青县玛如乡扎若改村安置点（无人机照片）。新华社记者丁增尼达 摄

一团炉火

22日22时33分，一场突然而至的天灾打破了西藏高原深处的静谧。7.0级的地震中，地动山摇、乱石滚落、土墙倾颓。

行走在震中，夜色裹着刀子似的寒风，顺着衣领、袖口往骨缝里钻，指尖不消片刻就僵得发麻。

弯腰掀开一顶帐篷厚重的门帘，一股裹挟着牛粪炉火的暖意迎面扑来。

“地震发生时，家里房屋墙壁都倒塌了，没想到不到一天我们就能住在暖和的帐篷里。”44岁的玛如乡扎若改村村主任吉久望向早已安睡在行军床上的两个孩子，轻声对记者说。

此次地震共造成房屋倒塌及受损339户，玛如乡扎若改村，是这次受灾最重的区域之一。

“灾难发生后，我们第一时间就是确保受灾群众有安全住所、有保暖衣被、有热饭吃、有干净水喝。”那曲市应急管理局党委书记潘志清说。

争分夺秒！搜救与群众安置工作连夜开展。

灾害发生不到5个小时，第一批帐篷便已在扎若改村搭建起来。截至目前，玛如乡扎若改村等18个安置点已搭建完毕，累计安全转移受灾群众12489人，受灾核心区第一批安置板房也已搭建完成。

“晚上冷，被子多盖一床。”23日晚，受灾群众已全部住进帐篷。党员干部们拎着手电筒，一户一户地摸排，把叮嘱送进每一顶帐篷。

御寒的物资正源源不断运抵震中：帐篷3408顶、棉被4280床、棉衣裤3300套、军大衣3820件、取暖炉300个、板房2000套……中央、自治区、市、县四级救灾物资一批批到位。

“我们不让任何一个受灾群众在外受冻，现在都住在帐篷里，之后陆续会搬到板房里。”巴青县委书记孟令合表示，“震后群众都吃上了热饭，目前住得比较暖，没有受冻受寒的问题。”

10月23日，巴青县玛如乡扎若改村群众领取被褥。新华社记者 丁增尼达 摄

一碗饺子

“十分钟就做了决定，去巴青给大家煮饺子。”夜幕下的震中，一处灯光明亮的饺子馆吸引了记者的注意。

地震发生前，老杜家饺子馆老板杜国平正紧锣密鼓筹备日喀则两家新店开张，得知巴青地震的消息，当即决定暂缓开业计划，载着3000多斤饺子奔赴灾区。

车队从地震发生当夜十二点从日喀则出发，一路颠簸，沿途采购餐盒、矿泉水等物资。

顾不上舟车劳顿，一行人抵达现场就架起锅灶。热腾腾的饺子源源不断送到救援人员和受灾群众手中。夜幕落下，几个人累得筋疲力尽，他们没有享用自己带来的饺子，只是每人煮了一碗泡面。

这碗泡面，是他们一整天吃下的唯一一顿饭。

夜晚，6个人挤在两辆车里休息，车内开着空调抵御高原低温。

交谈时，记者看到他们干裂的嘴唇。“至少要在这里坚守三天，把带来的饺子全部煮完。”杜国平说，“咱们中国力量大，能够尽一份力参与其中，十分荣幸。”

一碗汤饺，暖胃，更暖心。灾害发生以来，安置点迅速开设热食供应点，炊事人员就地展开作业，为受灾群众和一线救援人员送上热饭热菜。

热乎的一餐，也从帐篷一路端到了病房。离震中更近的索县人民医院，成了灾区群众就近就医的核心保障点。来自玛如乡、岗切乡的伤员陆续被转运至此，医院连夜接诊，备好了热餐热食和基本生活物资。

病房里，还有一份守望相助的暖意。一早，索县群众罗布旺青就给就医人员送去自备的爱心餐：“今天早上送来藏面一百多份，藏茶、糌粑这些都准备好了。”

一碗饺子、一壶藏茶、一份糌粑，最暖受灾群众们的心。

10月24日，老杜家饺子馆老板杜国平在煮饺子。新华社记者丁增尼达 摄

一份守护

在抗震救灾工作推进中，老人、儿童等重点群体的照护被放到突出位置。地震发生后不久，灾区“一老一小”专项排查已全部完成：共登记16岁以下儿童62人、60岁及以上老人15名，人员信息逐一建档、点对点跟进。

“老人怕冷、孩子怕慌，工作一定要做细。”巴青县人大常委会副主任永忠罗布说。医疗防护同步入户到人，医护人员在安置点巡诊，党员干部下沉一线……干群同心、邻里互助，群众的情绪渐渐平稳下来。

永忠罗布说，下一步将继续做好“一老一小”动态跟踪服务，围绕吃住保暖、医疗巡诊、心理安抚、物资到户等环节把工作落实落细，“不落一户、不漏一人，让受灾群众在寒冬里住得安心、过得暖心。”

“这次地震发生后，消防队员、公安、医疗等各方救援人员来到我们这里，我们感受到了来自四面八方的温暖。”吉久说。

更多的“暖”正在延续——帐篷早已搭好，板房正在建起；余震虽未停，但一盏盏灯、一碗碗热饭、一句句关心，正温暖着灾区的群众。

来 源：新华网

原标题： 一团炉火、一碗饺子、一份守护——巴青震中见闻

记者 翟永冠、格桑朗杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com