新华网 2026-10-25 12:15:32

高市早苗政府强推的日本新版《皇室典范》24日施行，因其维持男性继承皇位制度以及体现的保守主义色彩而在日本引发争议。

高市早苗政府强推的日本新版《皇室典范》24日施行，因其维持男性继承皇位制度以及体现的保守主义色彩而在日本引发争议。

今年7月，《皇室典范》修正案在日本国会通过。新版《皇室典范》主要有两项变动：一是女性皇族与平民结婚后可保留皇族身份，但其丈夫和孩子仍为平民。二是皇室可从日本二战战败后被剥夺皇族身份的11个“旧宫家”后代中，收养年满15岁、通过父系血脉传承天皇血统的男性成员，这类皇室“养子”没有皇位继承资格，但其男性后代可继承天皇皇位。

修改前的《皇室典范》于1947年日本被美国占领期间开始施行。当时，11个被赐予宫号的皇室家族即“宫家”的51名成员被剥夺皇籍，这些家族被称为“旧宫家”。

目前日本皇室具有皇位继承资格的有3人，第一顺位继承人是德仁天皇的弟弟文仁亲王，第二顺位是文仁亲王的儿子悠仁亲王，第三顺位是90岁的正仁亲王。

日本共同社24日援引东京大学名誉教授本乡惠子的话报道说，《皇室典范》修正案尚未得到充分讨论，便由日本政府和执政阵营决定了。新版《皇室典范》体现出的“认为女性不行”的想法，让人感到相当不合理，与国民意识不符。

日本山口大学名誉教授纐缬厚认为，新版《皇室典范》体现了日本右翼保守势力妄图回归“日本帝国”的思维，即封堵德仁的女儿爱子成为天皇的可能性，因为他们觉得女性穿军装、掌握统帅权并不合适。正因为他们陷入了军国主义式的思维，才会如此执着于直系男性继承。（完）

来 源：新华网

原标题： 日本新版《皇室典范》施行 内容引发争议

记者 陈泽安 梁晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com