新华网 2026-10-25 12:15:33

美国国防部23日公布10份有关“不明飞行物（UFO）”等“不明异常现象（UAP）”的档案，这是美国政府今年5月以来公布的第七批此类文件。其中，一个今年记录到的大型“哑光黑色三角状”飞行物引起了特别关注。

美国国防部23日公布10份有关“不明飞行物（UFO）”等“不明异常现象（UAP）”的档案，这是美国政府今年5月以来公布的第七批此类文件。其中，一个今年记录到的大型“哑光黑色三角状”飞行物引起了特别关注。

UAP是美国政府使用的官方术语，指包括UFO在内的出现在空中、太空、陆地、海洋等区域、暂时无法得到充分解释的异常现象。根据最新公布的报告，在今年的一个晚上，3名联邦特工在一处美国安全设施附近看见无法识别的神秘飞行物：一个大型“哑光黑三角”。

这是2020年2月19日从空中拍摄的美国国防部所在地五角大楼。新华社记者刘杰摄

该飞行物翼展约4.5米，外观与无人机相似，在山脊线上方垂直上升约90米，没有倾斜或摇摆，而后悬停，大约20秒后水平飞离，3秒内飞行距离达到2.4公里，速度堪比战斗机，且没有发出任何声音，最终消失得无影无踪。

目击者为联邦特工，其中两人具有“丰富的操作经验”且熟悉无人机。一人配备有可进行红外跟踪的单目热成像设备，但没有探测到该物体上有“与推进动力有关的离散热源”。

美国阿克西奥斯新闻网站报道说，“黑三角”被归类为UAP，因为美国没有制造这种飞行器的技术，其他国家也没有。在美国防部公布的文件中，具体日期被涂黑。

报道说，神秘“黑三角”事件尤为引人关注，因其发生在今年。今年早些时候，美国总统特朗普下令对所有与不明空中现象、UFO等有关的政府文件进行识别和解密。

23日公布的其他文件包括一份1954年报告，记录了一名瑞典飞行员声称他和机组人员目睹了飞碟。该飞行员说：“以前，我对所有那些有关神秘物体即飞碟的故事都持极其怀疑的态度。然而，现在我真不知道该怎么想，在我看来，我们确实看到了某种机器人。”

在一份1957年的报告中，一名B-52轰炸机飞行员说，他在沙特阿拉伯上空目睹了一个不明飞行器；在标记时间为1949年和1952年的报告中，有目击者称在美国加利福尼亚州圣卡塔利娜岛发现不明飞行物。此外，一份1963年的机构间协调备忘录和多份20世纪60年代档案记录了有关美国国家航空航天局和国防部应如何处理和在公开场合谈及对“所有类型太空飞行器碎片或疑似碎片”进行收集一事。

今年2月，在播客节目上被问及外星人是否存在时，美国前总统奥巴马回答说“真实存在，但我没见过”。特朗普随即指责奥巴马“泄密”，并表示鉴于公众表现出强烈兴趣，他将指示五角大楼等部门公开相关文件。根据特朗普签署的行政令，美国国防部今年5月8日在一个专门的政府网站上公布了首批文件。

来 源：新华网

原标题： 美国公布新一批UFO文件 神秘“黑三角”引关注

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com