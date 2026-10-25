央视财经 2026-10-25 12:13:34

10月25日，“张雪机车”创始人张雪，在湖南省怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇小坡村，驾驶改装摩托车成功挑战“改装摩托车在开阔水域行驶最远距离”吉尼斯世界纪录，距离达40.74公里。时隔17年，他当年未能实现的心愿，终于在家乡的水面上如愿达成。

10月25日，“张雪机车”创始人张雪，在湖南省怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇小坡村，驾驶改装摩托车成功挑战“改装摩托车在开阔水域行驶最远距离”吉尼斯世界纪录，距离达40.74公里。时隔17年，他当年未能实现的心愿，终于在家乡的水面上如愿达成。

△吉尼斯官方认证员验车画面

本次挑战中，张雪驾驶MX450改装摩托车，在开阔河道行驶，打破原31.8公里的吉尼斯世界纪录。吉尼斯官方认证团队全程现场见证、核验相关数据，确认挑战有效，全新纪录就此诞生。

2009年，22岁的张雪骑着车轮加装铁皮的摩托车挑战水上骑行，登上央视。受车辆技术、方案设计等条件制约，四次尝试均以落水告终，最远仅滑行20米，没能达成预设的26米目标，这件事成了他深藏心底的遗憾。

17年间，他从一名修车学徒成长为“张雪机车”创始人。今年，该品牌在世界超级摩托车锦标赛（WSBK）斩获车手年度亚军、制造商年度季军。团队针对浮力结构、防水密封、动力匹配等核心环节反复打磨，多次下水测试、迭代方案，逐一攻克水面骑行稳定性难题。历经5个月筹备，张雪最终成功拿下这项吉尼斯世界纪录。

来 源：央视财经

原标题： 摩托车“水上漂”！张雪在家乡湖南麻阳刷新吉尼斯纪录

记者 陈杨 傅蕾 牟亮 尧遥 张济鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com