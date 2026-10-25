中国新闻网 2026-10-25 12:15:20

10月24日是2027年国考报名最后一天，报名热度持续攀升，热门岗位竞争超6000：1。

10月24日是2027年国考报名最后一天，报名热度持续攀升，热门岗位竞争超6000：1。

计划招录3.57万人

2027年国考共计划招录3.57万人，比上年度减少约2400人。

在招录方面，本次招考继续向应届生和基层倾斜。

国家公务员局网站介绍，有2.69万个计划补充到县(区)级及以下直属机构。同时，此次招考继续向应届毕业生倾斜，中央机关直属的市(地)级及以下机构主要招录应届高校毕业生，设置2.46万个计划。

另外，本次国考招录有3000余个计划定向招录服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵。

据相关机构统计，截至10月24日17时，本次国考报名已有300多万人成功过审。

多个岗位数千人竞争一岗

据统计，报名人数最多的十个岗位，报名人数都已突破3400人，排名第一的岗位竞争超过超6000：1。

相关统计数据显示，截至10月24日17时，吉林出入境边防检查总站“延边边境管理支队一级警长及以下(十七)”一职已审核人数已超过6000人，该职位招录人数为1人，竞争超过6000：1。

此外，还有多个岗位出现数千人竞争一岗的现象。如，国家统计局河南调查总队“巩义调查队一级科员”一职审查通过人数为5534人，招考人数为1人，仍有6人待审查；

文化和旅游部资源开发司“资源普查处一级主任科员及以下”一职审查通过人数为4761人，招考人数为1人，仍有107人待审查；

国家粮食和物资储备局湖北局“粮棉糖监管处一级主任科员及以下”一职审查通过人数为3926人，招考人数为1人，仍有2人待审查；

深圳海关深圳湾海关“检验检疫四级主办及以下”一职审查通过人数为3777人，招考人数为1人，仍有415人待审查。

与此同时，也有很多岗位无人提交报名申请。

“不同地区、不同部门的岗位要求、报考条件等因素不同，报名热度会有差异，报名阶段热度较高的往往报考门槛相对较低。”华图教育研究院专家易定宏表示，考生在报考时应结合自身情况，综合考量岗位适配性等，以便有的放矢备考应考。

报名成功后，还有哪些时间点要注意？

根据招考公告，本次考试的报名和提交报考申请时间截止到10月24日18:00，招录机关审查时间则截止到10月26日18:00。

通过资格审查的报考者，可于10月28日8:00后登录专题网站查询报名序号，并于11月1日0:00至11月6日24:00登录专题网站进行网上报名确认并缴费。

本次国考公共科目笔试时间为11月29日上午9:00—11:00进行行政职业能力测验科目考试，11月29日下午14:00—17:00进行申论科目考试。

8个非通用语职位外语水平测试，金融监管总局及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间为11月28日下午14:00—16:00。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 2027国考报名截止，多职位数千人竞争一岗

记者 李京统

本文转自：温州新闻网 66wz.com