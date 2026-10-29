话题八：风起乌镇，数至温州

2026-10-29 17:19:44

11月2日，2026世界互联网大会乌镇峰会开幕，以“开源开放共建共享”为主题，54个国家和地区670余家企业携千余项成果亮相“互联网之光”博览会。而在浙江南端，温州数字经济增加值四年间从560亿元增至875亿元，数安港集聚1200余家企业，4820家企业完成数字化改造。从乌镇看风向，在温州见落地——数字普惠的答案，写在车间与街巷里。

1、请参赛者围绕所提供的素材，自拟题目，联系生活实际，撰写800字至1500字的原创评论，力求导向正面，观点鲜明。

2、团队参赛选手请将参赛作品直接提交给所属团队负责人，由负责人分类汇总后在规定的截止时间前，填写《温州市第十三届时政评论挑战赛作品报送汇总表》，将所有作品统一打包发送至邮箱wzpinglun@163.com。团队参赛选手需在作品标题下注明参赛信息，格式为（团队名+姓名+联系方式）。

3、个人参赛选手直接将作品发送至邮箱wzpinglun@163.com，文件名格式为（时评赛+姓名+联系方式）。

4、作品须在2026年11月10日前提交赛事组委会。

本文转自：温州新闻网 66wz.com