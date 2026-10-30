新华社 2026-10-30 10:44:00

西班牙卡斯蒂利亚－拉曼查自治区主席埃米利亚诺·加西亚－帕赫29日表示，28日发生在该国中部托莱多省的高速列车相撞事故死亡人数已升至69人。

西班牙卡斯蒂利亚－拉曼查自治区主席埃米利亚诺·加西亚－帕赫29日表示，28日发生在该国中部托莱多省的高速列车相撞事故死亡人数已升至69人。

加西亚-帕赫当天在事故应急协调会议后表示，新增死者是一名在医院不治身亡的伤者。在该自治区医院收治的110名伤者中，已有60人出院，另有50人仍在接受治疗，其中部分伤者伤势严重。

西班牙外交部29日表示，事故涉及42名外国公民，其中1人死亡、7人受伤、10人未受伤，另有24人情况尚不明确。外交部正与相关国家驻西班牙使馆保持联系，核实有关人员情况。

西班牙首相桑切斯29日在事故应急协调会议后表示，政府及相关部门正开展工作，查清事故的每一个细节，并进一步加强铁路安全，防止类似悲剧再次发生。他强调，政府将继续全力救助伤者、支持遇难者家属，并查明事故原因。

来 源：新华社

原标题： 西班牙列车相撞事故死亡人数升至69人

本文转自：温州新闻网 66wz.com