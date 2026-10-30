新华社 2026-10-30 10:44:01

近日，由中国科学院昆明植物研究所主办的真菌学国际专业期刊《真菌多样性》发表了一项重要成果：福建天宝岩国家级自然保护区发现大型真菌新物种——海氏暗盘菌。

近日，由中国科学院昆明植物研究所主办的真菌学国际专业期刊《真菌多样性》发表了一项重要成果：福建天宝岩国家级自然保护区发现大型真菌新物种——海氏暗盘菌。这是该保护区发现的第10个大型真菌新种，进一步丰富了我国真菌物种资源库。

海氏暗盘菌。新华社发（廖金朋 摄）

据介绍，海氏暗盘菌隶属于子囊菌门盘菌目肉盘菌科暗盘菌属，子囊盘散生至群生，幼期呈球状，之后凹陷，长成杯状，个体宽0.6至1厘米，高可达2厘米。

海氏暗盘菌。新华社发（廖金朋 摄）

海氏暗盘菌标本采集者之一永安天宝岩管理局工作人员廖金朋介绍，该标本2024年3月采自天宝岩保护区海拔700多米的常绿阔叶林中。此前，天宝岩保护区记录的盘菌目大型真菌有橙黄沃尔夫盘菌、窄孢胶陀螺盘菌、黑褐口盘菌等。

福建天宝岩国家级自然保护区。新华社发（廖金朋 摄）

天宝岩国家级自然保护区位于福建省三明市的永安市境内，处于南亚热带到中亚热带过渡地带，植被类型丰富，常绿阔叶林植被保护完好，属于我国华中和华南的真菌区系，既有温带地区的真菌种类，也有亚热带地区常见的和一些热带地区特有的真菌种类，可谓天然的蘑菇博物馆。

来 源：新华社

原标题： 海氏暗盘菌，被发现了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com