央视新闻客户端 2026-10-30 10:49:42

11月起，一批新规将正式施行，涉及社会民生多个领域，一起来了解。

11月起，一批新规将正式施行，涉及社会民生多个领域，一起来了解↓

“一车一池一充一码”

电动自行车CCC认证要求更严格

市场监管总局今年全面升级CCC认证实施规则，电动自行车、玩具、童车三类产品CCC认证新规将于11月1日起实施。

其中，电动自行车CCC认证新规要求严格实施“一车一池一充一码”，生产企业出厂时必须配齐全部必需部件；每辆车出厂都要随车附带一致性证书，内容和车辆登记要求完全匹配。

玩具CCC认证新规明确仅对具备完整玩耍功能的玩具发证，玩具不得违反社会公序良俗，飞行玩具不能突破功能性限制。

童车CCC认证新规要求增强现场检查、样品检验等工作。

广电总局新规：有线电视等开机不得播广告

日前，国家广播电视总局公布《有线广播电视运营服务管理规定》《交互式网络电视运营服务管理暂行规定》，自2026年11月27日起施行。

新规提出以下要求：

实现开机看全屏直播功能，不得播放开机广告。

方便用户自行选择开机进直播或者电视交互主页。

首页设立免费专区，精简收费栏目数量。

缩短开机时长，简化遥控操作。

陪诊服务首项国标

明确12项可提供的服务

陪诊服务迎来首项国家标准，将于11月1日正式实施。标准将服务内容划分为“可开展的服务”和“不应开展的服务”两个部分，明确了服务提供者可提供服务的范围。

该标准中，“可开展的服务”共12项：领取预约号，代买或代取基础医疗用品，引导服务对象至指定区域，预约检查、做检查准备，样本送检，领取药物和检查结果，记录医嘱，代取复印医疗文书，办理出入院手续，办理缴费，生活辅助，情感支持。

涉教室照明、玩具安全

这些新规与孩子息息相关

11月1日起，《中小学校教室采光和照明卫生标准》《青少年体育培训行为规范》《儿童用品通用安全要求》《玩具安全》四项与孩子健康息息相关的新规将正式实施。

新规实施后：

教室照明更讲究，护眼标准从“看得清”升级为“看得健康”；

体育培训有规矩，师资、场地、人数、安全都要守底线；

儿童用品有了首个全品类强制性国标，通用安全底线堵漏洞；

玩具安全4项强标升级，水晶泥、捏捏乐等化学管控更精准。

社保缴费新规明确：

单位欠缴社保最高罚3倍

11月1日，《全国税务行政处罚裁量基准(2026年版)》将正式施行，社保缴费违法行为首次被纳入全国统一的税务行政处罚裁量体系。

新规明确，用人单位欠缴社保最高可处以三倍罚款。同时，用人单位和员工签订的“自愿放弃社保协议”不具备法律效力。

增补操作指南

新版传染病消毒规范有四方面变化

由国家疾控局组织修订、市场监管总局(国家标准委)批准发布的强制性国家标准《传染病消毒规范》(GB 19193—2025)，2026年11月1日起正式实施。

标准修订主要有四方面变化：

一是扩展适用范围，标准名称调整为《传染病消毒规范》，覆盖预防性消毒、随时消毒、终末消毒全场景，强化系统性指导。

二是新增操作原则，首次明确“依法依规操作、科学有效处置、避免过度消毒、严格安全防护”四大核心原则。

三是强化质控要求，增设消毒全流程质量控制条款，涵盖方案制定、实施督导、人员培训及效果评估等环节。

四是规范技术方法，增补各类消毒对象的成熟操作指南，提升消毒方法选择的规范性与实操性。

细化展陈、祭扫、寻亲等

烈士纪念设施保护新规将施行

新修订的《烈士纪念设施保护管理办法》将于11月1日起正式施行。新规补齐零散烈士设施管护短板，规范建设行为，同时细化展陈、祭扫、寻亲等内容，让烈士纪念设施得到更全面规范的保护。

新规明确未确定保护级别、零散分布的烈士纪念设施管护责任，不得擅自改变烈士纪念设施用途，不得买卖、抵押烈士纪念设施。

衍生品交易监管新规：要求交易账户实名制

2026年5月15日，中国证监会发布《衍生品交易监督管理办法(试行)》，将自2026年11月16日起施行。新规规定的衍生品交易是指期货交易以外的，互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合的交易。

新规对衍生品交易和结算、衍生品交易者、衍生品经营机构、衍生品市场基础设施、监督管理和法律责任等进行了规定，主要内容有：

明确衍生品市场管理风险、配置资源、服务实体经济的功能定位。

规范衍生品交易及其结算。

加强交易者保护，明确交易者适当性标准，对衍生品交易提出账户实名制要求。

加强衍生品经营机构监管，加强衍生品市场基础设施监管。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 11月起，这些新规将影响你我生活

本文转自：温州新闻网 66wz.com