新华网 2026-10-30 10:46:35

西班牙28日发生高速列车相撞事故后，事发地附近小镇乌尔达居民随即自发参与救援。西班牙内政部说，已向现场部署超过500名应急人员，出动至少3架直升机和多架无人机。救援人员当地时间28日晚仍在受损车厢中搜寻被困者。

西班牙28日发生高速列车相撞事故后，事发地附近小镇乌尔达居民随即自发参与救援。西班牙内政部说，已向现场部署超过500名应急人员，出动至少3架直升机和多架无人机。救援人员当地时间28日晚仍在受损车厢中搜寻被困者。

这是10月28日在西班牙拍摄的列车相撞事故现场。新华社记者程敏摄

28日上午8时53分，西班牙卡斯蒂利亚-拉曼查自治区首府托莱多附近，一列西班牙国家铁路公司列车追尾前方停驶的伊尔约公司列车。事故已造成至少68人死亡，另有多人受伤。卡斯蒂利亚-拉曼查自治区主席埃米利亚诺·加西亚-帕赫说，死亡人数可能还会增加。

西班牙首相桑切斯28日宣布，自29日起全国哀悼三天，悼念列车相撞事故遇难者。

事发地距离乌尔达约10公里。当地居民听到消息后震惊不已，随即自发参与救援。78岁的药剂师安东尼奥·加西亚说，得知事故消息后，他立即驾车赶往现场，是最早抵达的居民之一。他从自己的药房带来急救用品、止痛药和毯子等，用于救治伤员。

加西亚说，到达现场后，他才看清事故的严重程度。一节车厢卡进另一节车厢里，现场有遇难者遗体。

其他居民也赶来帮忙，将瓶装水送给从两列列车上疏散的乘客。数小时后，这座小镇聚集了来自周边地区的警察、消防员和急救人员，当地体育馆被临时改为幸存乘客的安置中心，一所小学改用于接待遇难者家属。

一名来自马德里的心理咨询志愿者说，她从当天上午就开始在小学协助开展心理援助。她说，许多母亲得知自己的孩子在事故中遇难，这“令人心碎”。

一些乘客的家属从马德里赶到乌尔达，寻找亲人。一名女子说，警方通知她发现了她家的狗，这只狗原本和她的丈夫一同乘车。她到乌尔达后，先后到事故现场、体育馆和小学寻找丈夫，但一无所获。

西班牙交通大臣奥斯卡·普恩特28日在新闻发布会上表示，事故起因是铁路网安全系统电脑发生故障，控制中心发出错误指令，允许已停驶的西班牙国家铁路公司列车以正常速度恢复运行，随后该列车撞上停在轨道上的伊尔约公司列车。

一名乘坐西班牙国家铁路公司列车的乘客回忆，列车此前曾停驶约20分钟，车上广播称列车线路繁忙，重新出发后“可能还不到3分钟”便追尾另一列车。（李明睿）

来 源：新华网

原标题： 西班牙小镇紧急行动 协助救援列车事故伤员

本文转自：温州新闻网 66wz.com