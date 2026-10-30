新华网 2026-10-30 10:47:15

美国共和、民主两党9名联邦参议员日前要求国防部督察长调查乌克兰军方所用“星链”卫星系统服务遭限速一事，但这一要求遭拒绝，引发议员们对美国太空探索技术公司(SpaceX)首席执行官马斯克影响力的担忧。

美国共和、民主两党9名联邦参议员日前要求国防部督察长调查乌克兰军方所用“星链”卫星系统服务遭限速一事，但这一要求遭拒绝，引发议员们对美国太空探索技术公司(SpaceX)首席执行官马斯克影响力的担忧。

这是从空中拍摄的美国国防部所在地五角大楼（2020年2月19日摄）。新华社记者刘杰摄

据美联社28日报道，4名共和党籍联邦参议员和5名民主党籍联邦参议员要求美国国防部督察长调查国防部或其他政府部门官员是否“指示、授权、批准，或是事先知道”对涉及乌克兰的“星链”“星盾”服务作出的改变。牵头提出要求的为美国参议院北约观察小组联合主席珍妮·沙欣和汤姆·蒂利斯，两人分属民主党和共和党。

一名不愿公开姓名的国会助理说，议员们想弄清两个核心问题：是否有美国政府官员参与其中；马斯克是否在钻相关体系的漏洞。

在美联社获得的五角大楼督察长办公室落款日期为27日的答复文件中，该机构表示，议员们关心的问题最好由空军答复。那名国会助理说，督察长办公室有能力展开调查，这样的答复，表示该机构拒绝了议员们的要求。

依据其官方网站介绍，督察长办公室是五角大楼内部独立运营的机构，主要职责包括审计、行政调查、军事人员刑事调查、海外紧急行动监督等。该机构是防长就欺诈、浪费和职权滥用等问题的首要顾问，同时每半年需向国会提交报告。依据相关督察法律，该机构有权就文件和证人证词发出传票。

当美联社就上述答复进行询问时，督察长办公室发言人莫莉·哈尔彭说，督察长办公室“仔细考虑了国会（议员）的要求，认为（议员）提出的问题最好由国防部（领导层）处理”。“如果有新信息曝光，我方可能重新考虑”是否介入调查。

沙欣认为，五角大楼督察长办公室拒绝调查乌克兰遭遇“星链”限速一事“令人担忧”。

按美联社的说法，“星链”遭限速一事引出一个核心疑问：马斯克究竟对这套关键通信系统掌握多大权力？那名国会助理称，国会对马斯克掌控“星链”的顾虑由来已久，这正是当初推出“星盾”的部分原因。

“星链”和“星盾”均由SpaceX研发，前者主要提供商业服务，后者主要服务美国政府和军方，是“星链”系统的军用版本。由于两者共用部分卫星技术和基础设施，“星链”遭限速会影响到“星盾”的使用。乌方称，13日晚，乌军搭载“星盾”终端的航空器时速一旦超过160公里就会遭遇“断网”，致使乌军多项任务中断。

是谁下令“星链”限速？马斯克坚称，“星盾”运行速度或用途的限制由美国军方决定，最终取决于美国总统特朗普；特朗普则否认自己与限速有关。据美联社28日报道，副总统万斯曾暗示白宫与马斯克协调过“星链”限速的事。

沙欣说：“特朗普政府和SpaceX有关限速原因的说法相互矛盾，必须开展独立核查与审查，厘清责任，避免同类事件再度发生。”

来 源：新华网

原标题： 谁下令“星链”限速？美国防部督察长拒绝调查

记者 欧飒

本文转自：温州新闻网 66wz.com