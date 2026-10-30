人民日报 2026-10-30 14:14:46

前不久，习近平总书记向第140届中国进出口商品交易会（广交会）致贺信，指出广交会“已成为中国扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的有效平台”，宣示中国将继续“推进普惠包容的经济全球化，为世界发展繁荣持续注入新动力”。

广交会，70年，140届，从未间断。在世界会展史上，这是一个传奇；在中国式现代化进程中，这是一扇窗。

透过这扇窗，观察产业之变、城市之兴、文明之光，我们更能理解中国式现代化的根骨、初心与气度，读懂何为世界情怀与中国气派。

（一）

产业是经济根骨，现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础。

习近平总书记指出：“必须把发展经济的着力点放在实体经济上，为实现第二个百年奋斗目标提供坚强物质支撑。”

一盏灯，见根骨。

2000年，浙江宁海西店镇的50家手电筒企业挤进第八十八届广交会。没固定展位，就流动展示；营销费不足，几家凑钱印宣传册。“第一桶金”，靠的是低价。

20多年后，佛山照明与清华大学联手打造的“见光不见灯”的影柔低位台灯，拿下广交会设计创新奖至尊金奖。

灯之变，折射产业之变。

一盏灯背后，有芯片、光学、算法、制造、运维；

一台新能源车背后，有电池、电机、软件、港口、金融；

一张订单背后，有供应链、物流、标准、服务……

如今的展台，展示的已不只是一种产品，而是全产业链的供给能力，是中国现代化产业体系的创新活力。

本届广交会，64%的参展企业应用工业互联网、人工智能等新技术；新产品、绿色产品占比双双创下历史新高。

“实体经济不能丢，实体经济里边的传统产业不能丢，要通过科技创新实现转型升级。”

从农特产品到“老三样”，再到“新三样”，从纸质目录到“看样成交”，再到“全链条解决方案”——一部广交会史，就是一部中国制造的进化史。

以“创牌”超越“代工”，以“价值创新”代替“低价竞争”，产业能级跃升的密码，就藏在“推动科技创新和产业创新深度融合”的脚步里。

这种向新而行，造福世界，赋能全球。

中国新能源装备出海，助发展中国家搭建本土工业基础；中国算法、中国模型落地，弥合全球数字鸿沟……向新向绿的中国产业体系，为世界经济注入更多确定性。

“还好有中国”，这是许多客商的心声；“与中国同行就是与机遇同行”，这是更多投资者的共识。

“‘十五五’时期要把发展新质生产力摆在更加突出的战略位置。”

积极推动前沿技术突破和未来产业发展，着力打造新兴支柱产业，持续推动传统产业改造升级，高质量发展潜力巨大、活力十足。

以创新之脉，壮产业之骨，中国式现代化立己达人。

（二）

城市是现代化的载体，人民幸福生活的重要空间。

“走出一条中国特色城市现代化新路子”，习近平总书记对人民城市建设念兹在兹。

中国式现代化，民生为大。把让人民宜居安居放在首位，把最好的资源留给人民，这是做好城市工作的价值标尺。

广交会迭代升级，丈量初心。

搬到侨光路，“涉外服务”增加“新饭碗”；迁至起义路，海珠广场成为商贸核心，“羊城八景”添新韵；转移流花路，郊区荒地崛起宾馆、剧院、火车站；落址琶洲，城市重心跨江东拓，新增长极聚势而成，村民市民共享红利。

新时代，广交会扎根琶洲，成色常新。海天联运打通物流，无感通关便利客商，滨江绿带提升环境，低碳展会、数智赋能彰显创新活力……全球最大会展综合体，展现高水平对外开放的新姿态。

搬的是展馆，旺的是产业，靓的是城市，暖的是人心。

如今，广交会不仅是“交易撮合场”，更是“湾区会客厅”。以全国统一大市场为依托，广州“对全球高端生产要素的配置能力”不断增强，连续多年获评“最具幸福感城市”。

“办好一次会，搞活一座城”，这是中国共产党人的治理智慧。

广东深圳以文博会为媒，激活文化产业，联动文旅消费，“展中景”融入“日常景”。

上合峰会落子山东青岛，亮化海岸线，完善公园绿道，丰富赛事场景，峰会福利化作生活品质。

会展经济，增值的是产业，更是城市。

“着力建设富有活力的创新城市”，这是推动城市高质量发展的必由之路。

北京以服贸会为桥梁，加快形成人工智能、科幻文创等新质生产力，会址首钢园实现产业焕新，变身“城市秀场”。

上海以进博会为舞台，做强首发经济，集聚创新资源，国际参展商变对华投资商，打开高水平开放新空间。

中国城市，有活力、有温度、有国际范。

“把实现人民群众对美好生活向往作为城市工作的出发点和落脚点，努力建设现代化人民城市，扎实推进全体人民共同富裕，促进人的全面发展。”

奋进新征程，焕新的是宜居宜业宜游的城市面貌，不变的是便民惠民利民的初心使命。

“人民城市人民建、人民城市为人民”，映照中国式现代化最鲜明的价值底色，汇聚前进路上战胜各种风险挑战的澎湃力量。

（三）

中国式现代化，不仅是物质的丰裕，更是文化的丰盈。

习近平总书记指出：“应对共同挑战、迈向美好未来，既需要经济科技力量，也需要文化文明力量。”

一张广交会参展证，也是一张文化邀请函。

展会内，苏州知行机器人，“触觉感知数据采集手”制作漆扇，上演充满东方意趣的“水墨秀”；佛山复星禅城医院的AI诊脉仪惊艳外商，展示中医的魅力……将文化故事融入产品设计，以科技创新激活文化生命，新产品赢得青睐。

展会外，广州投放2000万元餐饮消费券，举办广交会美食嘉年华，打造“广交会号”游船，定制境外采购商专属免费一日游服务……做生意，先交朋友；来参展，也是体验生活。

文化的力量静水流深。

佛山鱼灯化作台灯、挂件、玩偶，非遗出海；潮汕嵌瓷纹样融入新潮箱包，国风设计吸引全球目光。中国风、中国味，在商品交易中润物无声。

从“中国游”到“中国购”，再到“Chinamaxxing”（极致中国化）在海外社交平台出圈，中国网文、网剧、网游持续提升文化软实力。

“文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。”

中国打动世界的，已不仅仅是商品与服务，更是鲜活可亲的文化，以及文化背后的文明理念。

进博会、广交会、服贸会、消博会、链博会……面对动荡不安的国际局势与艰难复苏的世界经济，中国国家级“会展矩阵”传递的，正是和合共生、同舟共济、互利共赢的价值追求。

“来参会就像回到家一样”“中国是一个贸易的安全港”——外商的感慨，是对中国机遇的肯定，更是对中国智慧的认同。

从推动落实四大全球倡议，到提出人工智能开源普惠倡议；从携手共建经贸合作平台，到与全球南方国家分享发展经验，中国贡献世界的，不仅是确定性稳定性，更是对“何为美好生活”“如何开辟人类未来”的深刻思考。

今日之中国，创造了人类文明新形态，不仅是中国之中国，也是世界之中国。

有现代化产业体系提供动力源，有现代化城市作为增长极，有文化文明力量守护根与魂，中国式现代化康庄大道越走越宽广，中华民族伟大复兴势不可挡。

（执笔：彭飞、李拯）

原标题：从广交会看中国气派（人民观点）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com