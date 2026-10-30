人民日报 2026-10-30 14:15:52

基层工作纷繁复杂、具体多样。习近平总书记强调，“越是复杂的工作越要抓到点子上”。本期大家谈，我们选刊3篇来稿，与广大读者一起思考，如何更好把工作干到位。

——编 者

跑遍、跑深、跑透

湖南安化县 夏明炜

城市更新，难题不少，比如，小区房屋失修失管、居民自建房私搭乱建等。下“笨功夫”，跑街巷、进楼房、查问题、听建议，系统研判后形成清单台账，既可为后续工作奠定基础，也有利于提升干部能力。

习近平同志在浙江工作时指出，“基层跑遍、跑深、跑透了，我们的本领就会大起来”。脚下有泥，心里才有数，遇事才有办法。

跑遍，要下苦功夫，也要有好眼力。这意味着不仅要看“高楼大厦”，也要看“背阴胡同”。老旧小区加装电梯、危房改造、街巷提质……多层次、多方位、多渠道了解实际，才能尽可能把问题情况搞准。

跑深，考验干群关系。楼房只爬一层，了解不到多数居民的想法；意见只听表面，就找不到问题症结。跑深，就必须杜绝形式主义，力戒走马观花，“身入”实际、“心至”群众，把问题捋清、把情况了解深。

跑透，强调效果，检验担当。基层各类矛盾成因各异、背景复杂，有的还牵涉多方利益。破解难题，就要深挖矛盾根源、解剖问题症结，从党的创新理论里找“钥匙”，从各地实际出发研究施策。

基层工作见真章。跑勤跑透，就能跑出治理加速度、民生满意度。

学会“十指弹琴”

新疆拜城县 骆 静

下村走访，听村党支部书记谈起人居环境提升。一开始，清杂物、拆违建进展很快，可村民意见很大。原来，群众家门口的小菜畦、巷口纳凉用的旧石桌一并被清理了。后来，村干部转变思路，一边规整公共空间，一边给农户划定便民小菜园，并借着清理沟渠的契机疏通排水管网，还在闲置角落增设休闲座椅。他总结：“抓工作不能片面，而要学会‘十指弹琴’。”

“十指弹琴”里有系统观念。基层工作点多线长、环环相扣，倘若孤立看问题，只盯着一件事用力气，难免“按下葫芦浮起瓢”。抓整治不能只重面子轻里子，上项目不能只看增速忽略民生，办好事不能只顾速度不问需求。把各项工作放到全局中谋划，统筹兼顾、协同推进，才能避免留下后遗症。

弹琴有轻重缓急，干事也要讲主次先后。基层工作，常常急事难事交织叠加，如果眉毛胡子一把抓，表面看忙得脚不沾地，实际上只会事倍功半。要想干出实效，还得分清主次、辨明缓急。

学会“十指弹琴”，忙才能忙到点子上，干才能干出高效率。

从“剥笋”中悟治理

四川资中县 文国云

近期，冬笋上市。想吃到这口鲜，可得费一番功夫。笋芯被壳层层包裹，如果用蛮劲，容易破坏品相、造成浪费。由外及内、层层剥开，才能品尝到美味。由此想到，做好基层治理工作，也需剥笋般的耐心和细致。

层层剥笋，是审慎求真的态度，也是循序渐进的方法。基层治理，容易出现两种偏差：一种是对矛盾问题消极应对，让小问题拖成大难题、小纠纷累积成大矛盾；另一种是急于求成，只求快速了结，不求治理成效，如此便容易留下隐患。步子稳、方法实，小步快走、聚沙成塔，才能不断提升治理效能。

解决问题，不能停留在表面，而要像剥笋一样由表及里、层层深入。邻里争执，背后的成因是什么？土地纠纷，来龙去脉是怎样的？透过现象看本质，厘清症结、找准关键、靶向施策，问题才会迎刃而解。

原标题：抓到点子上 干在关键处（大家谈·认识基层 深入基层 服务基层？）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com