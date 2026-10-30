人民网 2026-10-30 14:20:14

11月1日起，《社会化陪同就医服务基本要求》国家标准（GB/T 47801—2026）正式实施。这是陪诊行业首个国家标准，给长期“野蛮生长”的陪诊服务立了规矩，也划了边界。

陪诊服务不是可有可无的“跑腿生意”，而是老龄化社会、数字化就医等因素共同催生的现实刚需。

过去一段时间，在市场快速扩张过程中，陪诊行业出现了一些乱象：有人打着“陪诊”的旗号做“黄牛”“号贩子”的生意，价格虚高、隐形收费、夸大服务承诺等问题也时有发生。这些乱象说明，陪诊行业的问题不只是个别从业者失范，更是标准缺位、责任不清、监管滞后带来的系统性问题。

这项国标的出台，正是推动行业走向规范化、标准化的标志性一步。它对陪诊服务边界作出了清晰界定，明确陪诊人员可以提供诊疗向导、代替排队、领取药品、陪伴交流等服务，但不能提供涉及检查结果判读、提供医疗建议、代为选择或同意治疗方案等服务。清晰的权责划分，不仅给行业和从业者划定了行为底线，本质上也是在回答陪诊人员的身份问题：只能做就医辅助，不能越位成为诊疗主体。

更关键的是，国标明确社会化陪诊的服务主体为机构。这预示着陪诊服务将从长期以来的个人零散接单为主，转向机构化运营。过去的个人接单模式下，资质难以规范，服务和收费也存在较大的随意性，纠纷难处理；转为机构化服务后，人员筛查、服务范围、收费规则、纠纷处置等都将有更明确的依托，消费者维权也更有据可依。

值得追问的是：这是一份推荐性国家标准，并非强制性标准，它靠什么“硬”起来？

答案未必只在行政监管里，更可能在市场信任机制中。推荐性标准一旦进入服务合同、平台规则、机构承诺以及政府采购和保险理赔，就可能转化为可核验、可追责的约束条件。消费者可以按标准核验服务内容，平台可以按标准筛选机构，监管部门可以按标准开展检查，纠纷处理也可以以标准作为重要参照。也就是说，国标不是靠“一刀切”强制生效，而是通过合同化、平台化、监管化，逐步变成规范行业运行的硬规则。

长远看，机构化转型有助于行业提质扩容。零散个人模式很难建立统一培训体系，行业整体社会信任度也难以提升。依托标准化的机构运营，行业有望加速沉淀服务口碑，从而赢得更多社会认可。当然，国标出台只是起点。标准要落地见效、行业要规范发展，还离不开配套监管跟进和行业自律支撑，相关规范也需要在实践中不断打磨完善。对陪诊行业而言，规范不是束缚，而是底线；不是限制发展，而是让这项民生服务走得更稳、更远。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：陪诊不再“开盲盒”，期待国标落地

来 源：人民网

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