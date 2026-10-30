人民网 2026-10-30 14:21:36

电视越智能，使用反而越复杂。

电视越智能，使用反而越复杂。开机广告关不掉，直播入口藏得深，会员提示一层套一层，遥控器按来按去，最后连节目都没打开。这样的体验，显然背离了技术服务生活的初衷。

国家广播电视总局近日公布《有线广播电视运营服务管理规定》和《交互式网络电视运营服务管理暂行规定》，均自2026年11月27日起施行。两项《规定》明确要求坚持直播优先，实现开机看全屏直播功能，不得播放开机广告；在交互界面首页设立免费专区，精简收费栏目数量，明示收费信息；简化遥控操作，实现遥控器一键切换直播信源；同时缩短开机时长、完善用户投诉渠道。

电视的“复杂化”，本质上是商业逻辑对用户体验的侵蚀。开机广告是流量变现的入口，层层菜单是内容分发的渠道，反复提示的收费信息则是会员转化的手段。每一个环节的设计，背后都有一套精密的商业考量，唯独缺少了对用户真实使用场景的体谅：我只是想看个新闻、看个节目，为什么要先过这么多关？

电视是公共视听服务的重要载体，不可无限制地商业化。新规的实施，正是对公共资源的有力维护，对公共服务空间的规范管理，对公共责任的进一步明确与落实。

需要说明的是，新规对有线电视和IPTV运营服务的约束最为直接；智能电视机被要求支持优先呈现直播频道功能，并提供便捷设置入口，但并不意味着所有电视终端的广告都会立刻消失。这提醒我们，制度落地需要区分不同终端、不同服务形态。

新规的更深层意义在于统一监管尺度。过去几年，“双治理”压减了收费包、简化了操作路径。此次两项规定同日公布、同日施行，等于把“看电视变简单”作为一条硬性要求，适用于有线电视和IPTV等主流电视服务渠道，从制度上防止反弹，将阶段性成效变成刚性约束。

检验新规是否落实，不能只看运营主体有没有完成条款勾选，更要看普通用户是否真正受益。新规还明确了故障修复时限和投诉答复时限，城镇用户故障应在24小时内修复，投诉应在10个工作日内答复，并向老年人、特困家庭等提供便利和资费优惠。应把这些服务标准纳入核验重点，开展终端抽查和用户体验测试，把适老化、简便化落到真实的按键体验上。

“看电视变简单”，不是拒绝智能，而是让智能真正服务于人。期待新规落地，把开机第一秒还给观众，让电视回到它应有的定位。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：把开机第一秒还给观众

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com