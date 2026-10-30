第十三届温州时评赛多篇参赛作品被央媒、省媒刊发

好评如潮 2026-10-30 14:31:28

编者按

为深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，聚焦“十五五”规划开局要求与温州创新实践，凝聚强城建设思想共识，由温州市委网信办主办的“智评启新潮 AI创未来” 温州市第十三届时政评论挑战赛火热开展。赛事启动以来，各县（市、区）机关、企事业单位工作人员及广大市民踊跃参与，涌现出一批高质量时政评论作品。

截至目前，赛事已有八篇作品先后在法治日报、中工网、今日头条？潮评、潮新闻等中央重点新闻网站及省级主流媒体平台刊发。现将这批佳作转载展播，供广大读者学习参阅。

会场4天 现场N年

作者：一鹿向前队 蒋涵瑜

2026年世界青年科学家峰会会期4天，近800名代表、300名外宾将走进浙江温州。4天能做什么？能开一场主论坛，能签一批协议，能拍很多合影。但过去七年来117个创新平台、1244个前沿项目落地温州，没有一个是4天里长出来的。4天是会场的时长，N年是现场的生命力。温州创新最扎实的部分，恰恰写在会场之外那些以“年”丈量的现场里。

4天能请来院士，N年才能让技术出海。峰会主论坛聚焦AI时代的可持续发展，而AI落到渔港里，要回答的是另一个问题。南麂岛的大黄鱼养殖，鳌江实验室的博士团队长期驻点，和养殖企业一起调试智能投喂与水质监测系统，几年下来才把无人机、激光雷达和AI避障系统跑顺，两小时就能给120万尾大黄鱼投完“早餐”，效率是人工的三倍以上。这群青年科学家本可以在大城市实验室里发论文，却选择把工位搬到海岛现场，和养殖户一起熬年头。峰会请来的院士可以在4天里把AI讲透，但要让技术真正下海，靠的是这些青年科学家在渔港驻点的那些年。主论坛设不出潮汐、水温和饵料系数里的真问题，这些问题只有人到了渔港、住下来、跟养殖户聊过几年，才浮得出来。峰会之外的创新不在合影里，在雨靴和泥里。

4天能签下项目，N年才能让产线说话。峰会4天，签约台上最醒目的数字是协议额、项目数、投资规模，但项目签下来之后，真正的考场在现场的产线。浙江大学温州研究院孵化的锌芯钛晶，青年科研人员在现场把钙钛矿量子点技术从论文推到产线，研究院引育企业总产值突破7亿元；中国眼谷的EyeGPT把筛查准确率推到90%以上，背后是一批青年科学家在诊室和中试车间现场里一年年调参数、改工艺。这些成绩没有一个是签约当天跳出来的，全是在产线、诊室、中试车间里一年一年调试、返工、迭代出来的。峰会衡量成功用的是会场的前一套尺子，产业真正认的是现场的后一套。签约册上的数字4天就能填满，良品率上的数字要N年才跑得出来。温州给青年科学家一条产线，青年科学家还温州一个答案。

4天能交换名片，N年才能让团队扎根。2019世界青年科学家（温州）峰会上，金田新材董事长方文彬与杨玉良院士相遇，后来促成了温州首家民企全资控股的金田研究院在龙港落地，五年内科技成果转化产值达3亿元；青年科学家侴术雷，连续参会后受聘担任温州大学碳中和技术创新研究院院长，把团队带到了温州。名片上只有一个人、一个头衔，而团队里有博士生、实验员、工程师，有课题、有设备、有未来几年的研究计划。一个人来会场开会，4天就走；一支团队在现场扎下来，带出的是本地招聘、本地培养学生、本地产业合作。家门口的岗位表不会出现在主论坛的屏幕上，但它是现场创新最诚实的成绩单——这张成绩单上，有研究院的工位，有团队的名册，有年轻人不用离乡就能参与的项目。

会场4天，现场N年。峰会上可以搭台、可以聚人、可以造势，但平台能不能天天开门、产线能不能季季迭代、合作能不能年年续上，才是峰会之后创新的真正考题。渔港的无人机、车间的产线、家门口的工位，这些东西不会出现在任何一场分论坛的标题里，但它们才是温州创新真正发生过的证据。温州该攥住的，是现场里那些真问题、真数据、真合作，让它们在下一个N年里年复一年地长下去。

峰会两天，功夫七年：温州人才生态的“塔尖”与“塔基”

作者：温州工会队 高开夕

当近800名代表、近300名外宾在10月的温州谈论“AI时代的全球青年行动”时，聚光灯天然对准的是站在科技前沿的青年科学家。七年来，117个创新平台、1244个前沿项目在此落地，青科会已成为温州链接全球智力资源的一张金名片。但一座城市与人才的“双向奔赴”，从来不只发生在峰会那两天的聚光灯下。真正决定“技术流量”能否沉淀为“产业留量”的，是峰会之外、车间之内，千千万万普通劳动者脚下那条走得通、走得远的成长阶梯。

青科会解决的是“塔尖”问题：让最聪明的头脑看见温州、选择温州。而温州工会近年来着力推进的，恰恰是“塔基”的厚度——让那些未必站上国际论坛、却撑起温州电气、泵阀、鞋服等实体产业的产业工人，也能在AI时代找到自己的上升通道。两者看似处在人才光谱的两端，实则构成同一个生态的一体两面：没有“塔尖”的引领，产业升级缺少方向感；没有“塔基”的支撑，再前沿的技术也无法完成从实验室到车间的“最后一公里”。

图为2026年浙江省第二届职工创新交流活动

工会工作的切口很实，实到可以用数字来衡量。温州在全国率先推进“职工成长型社会”建设，已从首批56家试点企业扩展至256家，实现县域全覆盖，建成覆盖百万技能人才的“数字大脑”。这些数字指向的不是抽象的改革概念，而是一个个具体职工的职业轨迹：一个从学徒工起步的年轻人，可以通过“岗位练兵+行业调研+技能竞赛”的融合模式被看见，可以通过能级工资集体协商让“以技提薪”从口号变成工资条上的变化。当一名产业工人确信钻研技术能换来实实在在的尊严与收入时，人才生态的底盘才算是稳住了。

如果说青科会搭建的是前沿科技与城市对话的“塔尖平台”，那么工会推动的职工创新交流与技能竞赛，就是在产业一线铺设承接与转化的“塔基网络”。浙江省职工创新交流活动上，温州50余项智能电气成果集体亮相，正泰集团面向沙特国家电网的智能断路器、国网温州供电公司的智能配网平台，展示的不是“实验室样品”，而是一线职工在工艺、流程、产品上的真实创新；亚龙智能装备的实训装备更已随金砖国家技能大赛和鲁班工坊项目输出中国技术标准。这些从车间里长出来的“微创新”，恰恰是青科会带来的前沿技术得以在温州制造业土壤中扎根的“接口”。科学家提供的是0到1的突破，一线技能人才完成的，是1到100的工艺实现与迭代。缺少后者，再好的“概念产品”也只能停在展台上。

全国劳模、大国工匠胡东方在车间工作中

温州的清醒之处在于，它没有把人才政策窄化为“抢院士”“抢博士”，而是把“工匠”也放进了人才战略的核心序列。《温州市大国工匠培育十大举措》明确提出每年培育多名大国工匠温州培育对象，力争2027年前新增技能人才10万人以上。全市已建成市级以上劳模工匠创新工作室300余家，企业内训师“星火计划”培育内训师1200余名，培训职工近8万人次。这套体系的价值，不在于短期内制造多少“帽子”，而在于让一个普通职工在温州看得见自己五年后、十年后的样子。青年科学家选择一座城市，看的是平台与前沿；广大劳动者选择一座城市，看的是成长与预期。两者都满足了，“双向奔赴”才不是一句浪漫的修辞。

青科会终将闭幕，但人才与城市的相互塑造是一场没有闭幕式的长跑。聚才的高光时刻固然值得注目，蓄才的日常功夫才决定一座城市能走多远。当工会的“星火计划”与峰会的“青年科学家奖”在同一片土壤上各自生长又彼此滋养时，温州所积蓄的，就不只是两天峰会的“流量”，而是一个属于明天的、有梯度也有温度的人才生态。这，或许才是“汇聚天下英才”最扎实的注脚。

接得住万千流量 留得下满城口碑——疗休养赋能文旅城市新实践

作者：温州工会队 金珊羽

今年国庆假期，温州文旅迎来客流高峰，据浙江省文广旅厅综合运营商手机信令大数据，截至10月7日，国庆七天温州累计接待游客超千万，去重后全域游客537.7万人次，游客总量位居全省第三；过夜游客288万人次，占全域游客53.6%，旅游综合收入达74.6亿元。人潮涌动、游客如织是市场给予温州文旅的热烈回响。在做大文旅流量、擦亮城市口碑的进程中，工会疗休养工作找准切入点，成为激活文旅高质量发展的重要力量。

厘清流量留量，审视文旅融合发展现实考题

热闹的假日流量，是机遇也是考验。温州的山海风光与人文底蕴吸引八方游客纷至沓来。但热度暴涨的客流量不等于长久的文旅竞争力。全国政协委员、中国旅游研究院院长戴斌曾说过，文旅不要沉迷于做网红，不要错把“流量”当“留量”。真正成熟的旅游经济，绝不是仰仗一时的网络爆红与短期亮眼的数据，而是要沉下心打磨基础设施、优化公共服务、营造优良商业环境、筑牢全域接待能力，以实打实的服务积淀长久竞争力。既要接住蜂拥而至的游客，又要留住人心与赞誉，这是温州文旅融合高质量发展必须答好的时代命题，也为工会疗休养赋能文旅发展找到了重要落脚点。

双向搭桥赋能，疗休养开辟文旅融合新路径

接得住流量，重在夯实接待承载力；留得下口碑，贵在厚植人文温度。工会疗休养架起承载职工民生与文旅发展的双向桥梁。疗休养是关爱劳动者的民生实事，守护一线职工身心健康，是工会“娘家人”的职责所在。现实中，不少企业职工长期处在快节奏工作状态，身心承压，渴望一场真正放松的休憩。近年来，在市总工会指导下，市职工旅行社推出“心灵赋能”主题疗休养，组织百余名一线职工奔赴文成、洞头开启四天疗愈之旅。除“疗休养+疗愈”之外，还创新打造“疗休养+工业游”线路，组织职工走进森马、奥康等本土企业，观摩现代化生产、享受专属消费福利，不断丰富疗休养的内涵边界。

夯实接待硬功，以疗休养淬炼城市承载能力

打磨疗休养配套，练就“接得住”的硬实力。疗休养基地的食宿条件、出行保障、讲解服务，如同假日里的停车单与问询服务，直接展现城市服务水准。工会依托本地资源禀赋，持续打造山水休闲、红色研学、心理疗愈、工业体验等差异化精品线路，完善基地硬件设施，规范接待服务标准。疗休养接待，也是城市文旅服务能力的练兵场。通过疗休养常态化运行，在承接大批量职工休养团队过程中，持续打磨城市接待体系，倒逼食宿配套、交通调度、公共服务持续迭代升级，让城市面对节假日大客流时更加从容有序，实实在在提升全域旅游接待承载能力。

积淀长效口碑，借疗休养放大城市品牌效应

释放疗休养价值，积淀“留得下”的好口碑。参与疗休养的省内外职工，既是文旅服务的体验者，也是城市形象的传播者。外地职工来到温州疗休养，沉浸式感受山海风情与城市温度，良好的休养体验会化作口口相传的推介，把温州的风光、人文与服务向外传递。本地职工则能借疗休养契机读懂家乡山水、读懂温州制造，激活本土文旅消费，凝聚共建旅游城市的内生力量。疗休养带来的不只是短期过夜客流，更实现情感认同与口碑沉淀，把阶段性人流转化为可持续的品牌影响力。

文旅融合发展，不羡一时“流量”，更求长久“留量”。接得住万千到访客流，留得下满城真诚口碑。用好工会疗休养这一抓手，持续迭代“疗休养+”创新范式，深化跨区域工会疗休养协同联动，以民生服务赋能产业升级，把假日的高光热度转化为城市持久魅力，助力温州绘就高水平旅游强市的崭新画卷。

君以峰会赴约 我以瓯江相迎

作者：廊桥尖兵队 陈志渝

城市与人才的相遇，最怕的是一见钟情之后的相忘于江湖。10月24日，2026年世界青年科学家峰会再赴温州，60多个国家和地区的近800名代表齐聚瓯江畔，45岁以下青年人才占比达88%。七年深耕，117个创新平台、1244个前沿项目在温落地生根。一场峰会与一座城市，正以“君以峰会赴约、我以瓯江相迎”的姿态，回答一个更深的问题：一座以制造业和民营经济立身的城市，为什么让全球青年智慧来了就不想走、走了还想来。

以会为媒，近悦远来。引才之道，不在广撒网，而在搭好台。一座制造业城市要吸引全球青年科学家，靠的不是待遇清单的厚度，而是让每一份抱负都有可用之处。温州把峰会做成了一座面向世界的“科创码头”，2024年世界青年科学家联合会业务总部落户，更是让这场年度盛会升级为全年运转的引才通道。这一步的意义在于，人才不再只是“被邀请的客人”，而是“常驻的主人”。中国眼谷、基因药谷、数安港沿环大罗山科创走廊次第落子，峰会对接的项目与资本源源不断导入产业集群，一条从“认识温州”到“扎根温州”的通路由此贯通。引才的最高效率，不是给出多厚的红包，而是让人才在尚未抵达时，就已经看见自己的下一步落在哪里。

此心安处，便是吾乡。引才是一时的掌声，留才是一生的承诺。青年科学家最稀缺的不是科研经费，而是一段不被打断的黄金时间、一个能被产业真实需求牵引的研究场景、一套不必在“论文”与“产线”之间做取舍的评价尺度。温州的留才逻辑恰恰打在这些痛点上，递进意味十分清晰：先解决“住得下”，再解决“算得数”。立法设立“温州人才日”、迭代“人才新政40条”、推出“510+行动计划”，住房、岗位、资金层层兜底，这是留人的底线；更具突破性的是评价制度的转向，“问企识才”让企业自主认定人才，“科技副总”扎根车间解难题，“贡献双计”让科研人员在企业的付出折算为高校绩效、纳入职称评定，从“给待遇”走向“给认可”。待遇留人只能留住脚步，认可留人才能留住心。留才最深的诚意，不是把人“养起来”，而是把人的每一种贡献都“算数”。当人才不必在职场与市场之间做二选一，温州，就是他们安放一生的答案。

以才兴城，城以才兴。引才留才是序章，用才才是真章。许多城市能把人才请进来，却留不住成果，实验室的突破停在论文里，产业的难题悬在车间里。温州的解法有清晰的递进逻辑：先给平台，再给场景，最后让产业本身成为人才成长的“试验田”。“一港五谷”高能级平台敞开怀抱，数安港集聚数据生态企业超1600家，中国眼谷打通眼健康全产业链，这是“给平台”；全国首个市级人工智能局挂牌成立，“AI赋能万企”场景开放行动向青年人才张开怀抱，鞋服、电气、泵阀、眼镜等传统产业成为AI落地的“第一现场”，这是“给场景”；有青年科学家因峰会结缘温州，五年攻坚建成千吨级中试线，从实验室到车间、从论文到产品，青年的想象力沿着瓯江变成产业的筋骨，这是“给未来”。平台解决“有没有地方干”，场景解决“有没有问题干”，产业解决“干了有没有用”，三者层层递进，人才的价值才能在城市的肌理中真正落地。用才的最高境界，不是让人才来适配一座城市既有的产业，而是让一座城市的产业因为人才的到来，长出新的形状。

一场会，聚的是才；一座城，赢的是未来。七年前，温州用一场峰会向世界递出名片；七年后，这座城市正用制度、场景和产业，把“来过”变成“留下”，把“看见”变成“扎根”。人才与城市最好的关系，从来不是谁成全谁，而是彼此成为对方继续向前的理由。当全球青年智慧在瓯江之畔找到落点，温州也从“商行天下”的传奇里，长出了“智汇天下”的新叙事。

聚才于会，蓄城于民

作者：龙湾潮评队 邵杨城

衡量一座城市的高度，不是看它能赢得多少外界的掌声，而是看它能不能把“明天”接得住、留得下。10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会将在温州启幕，近800名代表齐聚瓯江之畔，其中外宾近300人。峰会以“汇聚天下英才 共创美好未来”为主题，以“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展的未来”为年度议题，将围绕全球青年在AI时代的协同行动展开对话，值得注意的是，“AI时代”首次写入峰会标题。相较去年的“拥抱变革”，今年更强调“全球行动”，议题重心从认知调适推进到行动框架。这不是一场寻常的学术集会；更准确地说，它是以青年为主体的全球对话平台，也是温州与世界科技界连续第八年的相守。

盛会与城市的深情，不在签了多少协议，而在会后长出了什么。

经过七年的积累，青科会已经把“一场会”做成了“一套生态”；自2019年首届峰会起，会议已经和全球110多个国家和地区、119家国际科技组织建立起经常性联系，累计邀请诺奖得主、中外院士、青年科研领军人才等7400多人次到温州交流，同时，温州以全职方式引进和培育了31名顶尖人才、1690多名各类高层次人才，让117个创新平台和1244个前沿项目在温州落地；2024年，世界青年科学家联合会业务总部正式设在温州，峰会也由此从一年一次的盛会变成全年常态运行的创新生态平台。有人会问，热闹散场以后，人才留得住吗？温州的回答不在口号里，而在具体事实里：瓯江实验室已经汇聚了9名院士、50支科研团队和800多名科研人员，还把“积极运用AI技术为科研提供助力”写进了实验室的重点任务清单。说到底，留住人才靠的并不是一份签约文件，而是能不能让人才承担关键任务、有没有让人放心的创新环境。

AI议题的分量，不在概念的宏大，而在落地的普惠。

峰会把关键词从“拥抱变革”提升为“全球行动”。温州早已在一个个具体场景中把“行动”落到城市各处。患者最先感受到变化：温州医科大学附属眼视光医院的眼科数据集按规定完成标注后，与制药企业达成120万元交易，让原本沉睡的医疗数据产生价值，“生成式智慧病历”用30秒就能输出病历和辅助诊断建议，把医生从繁重的文书工作里解放出来；开车的人也体会到改变：智慧交通“数智绿波”借助AI算法动态调配信号灯，把通行效率提高了20%。车间里的改观更明显：浙江长江汽车电子的在线质检智能体每天采集数据超过200万条，AI交叉查询报价系统把2小时的工作压缩到10分钟；朗森智能用机器视觉完成整条产线检测的方案，让原先需要8个工位的产线只需一人按键，把产能提高10余倍，把不合格产品比例降低60%；课堂里同样出现改变：瓯海区外国语学校的学生写代码遇到困难时，本地部署的Python学习智能体能随时提供提示，教师的角色从“讲解者”转向“设计者”和“诊断者”；对普通的温州人来说，AI不是远方的概念，而是孩子的一次视力筛查、路口少等的20秒红绿灯、车间工人少弯的一次腰。

城市气质的更新，是这场“双向奔赴”最深沉的收获。

曾几何时，温州的标签是“商行天下”，而今天，温州也把“才聚瓯江”逐步培育成新的城市气质；2025年，温州设立并挂牌全国首个市级人工智能局，推出三年行动方案，全力打造人工智能创新发展先行市和AI示范应用第一城；今年1至7月，全市新增人工智能领域企业742家，累计达到1145家，2026年上半年制造业企业的词元（Token）消耗量比去年下半年增长了2360%；浙南规模最大的具身智能6S中心也在数安港DeepSeek创新社区正式揭牌并投入使用；从瓯江之畔的实验室到瑞安的车间，从眼谷的诊室到瓯外的课堂，峰会带来的不只是论文与项目，更是一座城市面向未来的开放度和确定性。

一场盛会，汇集的是人才，也为城市的未来积累力量，而城市的未来最终会落到每位市民的日常生活里；八年相约，青年科学家把最好的青春岁月留在瓯江边，温州把发展机会提供给敢于创造的年轻人，这种没有终点的相互成就值得每位市民关注，也值得每位市民参与；每位市民都是为城市“明天”投入一份力量的股东，也能共享共创美好未来带来的成果。

让“峰会流量”沉到车间里去

作者：蛟龙出港队 马高衡

自2019年起，世界青年科学家峰会八年于温州举办，117个创新平台、1244个前沿项目落地温州，高新技术企业增至4772家。数字是硬的，但一座城市真正的底气，不在签约席上的握手次数，而在车间里多出来的那台设备、流水线上少下去的那道工序。峰会的价值，最终要看它能不能沉到生产线上去。

一、看一个研究院：院士的一条信息，怎么变成车间里的一个配方

龙港金田高分子研究院的故事值得一提。2019年首届峰会上，金田新材董事长方文彬结识了杨玉良院士。两年后，一条信息促成民企自筹2000万元建起研究院，杨玉良出任首席科学家。这家研究院最值得琢磨的不是“院士”头衔，而是它的运行逻辑：前五年不设盈利考核，研发人员不必为季度报表焦虑；技术团队以产品销售额5%到15%分成，替代一次性技术转让费；课题来源不是论文导向，而是上下游企业把“卡脖子”清单交上来，研究院“揭榜挂帅”。效果落在哪里？研究院研发的一项热封膜工艺技术，近三年推动相关企业累计增加产值超24亿元。一个县级市的民企研究院，把“实验室到生产线”的距离，用利益共享机制给缩短了。

二、看一个平台：AI议题落地，得有具体的场景接得住

今年峰会首次把“AI时代”写进年度议题标题。议题是新的，但温州接它的方式并不新——还是靠平台，靠场景。数安港的做法有代表性：它没有停在“数据安全合规”的概念上，而是把合规做成了可交易的服务。园区累计注册企业1647家，获批18项国家级试点，推行数据合规评审、数据产权、数据知识产权、数据资产“四证同办”。更关键的是，数安港明确表态：围绕本届峰会AI议题，全面开放场景、平台、空间、政策四类资源，把会上对接的人才和项目，通过十大产业社区、概念验证中心做常态化承接，确保“会上签约、会后落地”。智能谷那边，AI已经进了鞋厂：AIGC辅助设计系统让康奈、老人头等55家鞋企的设计师劳动强度降低60%左右。AI议题在温州不是悬在半空的，它有车间、有工位、有具体的应用场景在下面兜着。

三、看一群年轻人：峰会请他们来，得让他们有理由留下来

本届峰会45岁以下青年代表占参会嘉宾70%以上，还专门设置了青年科学家闪电演讲和“可持续发展青年科学家奖”。请年轻人来，是第一步；让他们愿意留下，是另一回事。温州在这件事上有积累，也有短板。积累在于：青科孵化器截至2025年底储备科技成果7566项，孵化企业89家，总产值21亿元，青科基金一期2亿元已投11个项目。短板在于：一个博士毕业的年轻人决定去留，看的往往不是峰会那两天的热闹，而是住房补贴能不能及时到账、孩子上学有没有着落、启动经费够不够撑过前两年。温州的“510+行动计划”给出了博士8万元生活补贴、E类人才配售120平方米住房按备案价60%等政策，这些“关键小事”才是留人的底牌。峰会聚才，政策留才，两件事得同时做，才叫“双向奔赴”。

八年峰会，温州慢慢摸出一条门道：峰会不能只当成一场会来办。世青科联总部落了，万有引力π的“科技大超市”开了，技术经理人“专人跟进、全程陪跑”的机制立了。这些动作的共同指向只有一个：让峰会上碰出来的火花，有地方落、有人跟、有钱接。AI时代的全球青年行动，落到温州，就是让一个院士的信息变成一条生产线的改造，让一个青年博士的算法变成一个车间的参数。峰会聚的是才，蓄的是城市的明天，而明天到底长什么样，温州的车间里看得见。

瓯江潮起聚英才，青年科创启新程

作者：玉山苍海战队 王珊珊

瓯江潮涌，群贤毕至。一年一度的世界青年科学家峰会如约在温州启幕，来自全球各地的青年学者、科研骨干、产业先锋相聚于此，在思想碰撞中探寻前沿方向，在交流合作中谋划创新出路。七年接续耕耘，青科会早已不止一场短暂的学术盛会，它像一根纽带，连接起全球创新网络，把青年的智慧、前沿的技术和地方产业牢牢牵在一起，在瓯越大地上持续浇灌创新之花。

青年是科技创新最活跃的主体。科学探索从来不是一条坦途，很多 “从 0 到 1” 的原始创新，恰恰来自年轻人敢闯敢试、不惧失败的勇气。峰会上，不少青年科学家带来各自领域的新成果：有人深耕量子信息，向着下一代计算技术攻坚克难；有人钻研生物医药，在疾病诊疗赛道寻找更优方案；还有人聚焦光伏新材料、人工智能，瞄准绿色低碳、数字转型的现实需求持续攻关。他们来自不同国家、不同学科，研究方向千差万别，却有着同样的追求：让科学走出象牙塔，回应人类共同面对的难题，用技术助力可持续发展。这份对未知的好奇、对真理的执着，正是科技创新生生不息的底气。

好的平台，能让才华找到落地的土壤。很多人以为峰会只是台上的报告、圆桌的讨论，其实真正的价值藏在会后的转化里。温州依托青科会，搭起 “一港五谷” 科创平台，把眼脑健康、激光光电、数字安全这些前沿赛道，和本地深厚的民营制造基础对接起来。过去几年，一批创新平台、科创项目相继落地，不少青年科研团队选择扎根温州，把实验室里的图纸变成生产线的产品。有的项目孵化出专精特新企业，有的技术改造了传统制造车间，原本停留在论文里的创新点子，一步步变成带动产业升级、拉动就业增收的实实在在效益。这正是青科会最珍贵的地方：不只引来了人才流量，更用心把流量变成长久的创新留量。

开放包容，是这场盛会鲜明的底色。科技创新没有国界，气候变化、公共卫生、能源转型这些挑战，单靠一个国家、一支团队很难独立解决。青科会坚持科技人文交流，搭建民间科技外交的窗口，不同文明背景的青年学者平等对话、互学互鉴，在交流中消除隔阂，在合作中凝聚共识。大家不再闭门造车，而是共享实验数据、共商技术方案，在开放协作里放大创新效能。这种包容共生的氛围，也传递着清晰信号：科技应当向善，创新的最终目标，是惠及更多普通人，守护我们共同的家园。

一座城市的格局，藏在它对待创新、善待青年的态度里。温州历来有敢为人先的奋斗基因，如今借着青科会的东风，持续优化科创生态，给青年科研人员提供经费支持、场地配套、产业对接渠道，用心解决他们落地创业的后顾之忧。从政策扶持到配套服务，从校企对接到创投赋能，城市拿出十足诚意，接住青年科学家的创新梦想，让科研人员安心钻研、放心创业。

潮起瓯江，科创扬帆。青科会为青年搭台，青年为未来筑路。期待更多青年科学家带着理想扎根一线，把论文写在产业沃土上，以青春之力助推新质生产力发展，让创新的火种持续传递，在携手合作中奔赴更加美好的未来。

答好“新质”之问，先答好“职工之问”

作者：温州工会队 高开夕

前不久，2026民营经济创新发展大会在温州启幕。上半年，温州GDP达5148.2亿元、同比增长6.0%，规上工业增加值增长11.4%、增速全省第一，33个工业大类中28个行业保持增长。数据很亮眼，但我们不能只跟着数据鼓掌。新质生产力不是新词，它是车间里的一条新产线、一个爆款。可还要追问一句：谁在开这条产线？谁在造这个爆款？如果只见机器换人、不见工人升级，温州制造的“新质”之问就只答了一半。

当下谈新质生产力，一些地方习惯盯着设备投资、项目落地、研发投入，却容易忽略一个更根本的问题：谁来操作新设备？谁来迭代新工艺？谁来把图纸变成爆款？答案在一线产业工人。可现实并不轻松。有的企业宁愿花大钱买设备，不愿花心思培养人；有的工人干了十几年，技能等级上不去，工资天花板摸得到；有的年轻人宁愿送外卖，也不愿进车间，因为“工人”二字缺少体面和预期。这不是温州独有，但温州必须率先破题。

温州市总工会供图

破题不能只靠喊口号，也不能指望企业单打独斗。温州工会这些年推进职工成长型社会建设，真正有价值的地方，不在于又多了一个“试点”名头，而在于试图把“工人成长”从企业自发行为变成城市制度。华峰集团探索“八级技工制”，让技能晋升与薪级挂钩，一线技能工人年收入从最高50万元提高到100万元；奔腾激光通过项目库推动技能等级提升、创新激励，人均产值提升38.4%，人均年增收约5000元；全国首个技能竞赛智慧平台迭代为“产业工人成长在线”，把技能数据化；瑞安“三证联认”、泰顺AI培训，则试图让老手艺和新技能对接。这些做法的共同点，是把职工成长从“口号”变成“通道”，从“福利”变成“机制”。

但我们必须清醒地看到，职工成长型社会不能只是“样板间”。如果试点企业热火朝天，广大中小企业冷冷清清；如果技能竞赛拿奖的总是少数“尖子”，普通工人仍看不到上升台阶；如果培训证书发了一摞，工资单纹丝不动，那“成长”就只是材料里的成长。检验标准其实很朴素：工人愿不愿意学？学了能不能用？用了能不能多挣钱？多挣钱后有没有尊严？这四个问题答不好，职工成长型社会就容易沦为盆景。

更尖锐地说，工会不能只当“发证单位”和“活动组织者”，更要当“制度推动者”和“权益协商者”。新质生产力带来的不只是机会，也有焦虑：自动化替代、AI冲击、年龄偏大工人转岗难。如果工会只组织培训，不参与薪酬分配协商、不推动技能要素参与分配、不保障转岗权益，那工人的成长就是脆弱的。温州要做的，是把“职工增技—企业增效—职工增收”的链条真正焊死，让技能成为可变现的资产，让创新者分享创新收益。

民营经济创新发展大会在温州启幕，是个好契机。民营经济是温州的金名片，但民营经济的活力，最终来自千千万万产业工人的创造力。温州制造向新质生产力跃迁，不能只靠企业家敢闯，也要靠工人敢创。政府要完善技能评价、薪酬激励、公共服务；企业要算大账，把职工成长当成投资而非成本；工会要硬起来，在集体协商、民主管理、创新激励中为职工争取实实在在的成长红利。

新质生产力，归根到底是人的生产力。车间里的新产线会折旧，爆款会过时，但一支不断成长的产业工人队伍，才是温州制造最持久的竞争力。答好“新质”之问，先答好“职工之问”。这不该是工会一家的“独角戏”，而应是温州这座民营经济大市的“大合唱”。

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