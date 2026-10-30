校方通报“医学生将大体老师头骨标本当作道具摆拍”：已对涉事学生进行批评教育，给予校纪处分，取消年度评优评先资格
法治日报 2026-10-30 15:07:55
近日，湖南长沙一高校2026级新生被曝将“大体老师”头骨标本当作道具摆拍，并配戏谑文字发朋友圈，引发关注。10月29日，长沙民政职业技术学院医学院发布情况通报称，该行为造成不良影响，学校坚决零容忍，已对涉事学生进行批评教育、给予校纪处分，并取消其年度评优评先资格。
近日，湖南长沙一高校2026级新生被曝将“大体老师”头骨标本当作道具摆拍，并配戏谑文字发朋友圈，引发关注。10月29日，长沙民政职业技术学院医学院发布情况通报称，该行为造成不良影响，学校坚决零容忍，已对涉事学生进行批评教育、给予校纪处分，并取消其年度评优评先资格。
据通报，10月14日，该校医学院一名2026级新生在解剖实验课后，对“大体老师”头骨标本进行摆拍，并在朋友圈发布。相关行为被其高中同学看到后，认为缺乏对遗体捐献者的敬畏，遂向学校举报，引发舆论关注。
长沙民政职业技术学院医学院表示，学校对此行为坚决零容忍，已对涉事学生进行批评教育，给予校纪处分，取消年度评优评先资格。通报强调，“大体老师”是无言良师、大爱奉献，敬畏生命、心怀仁爱是学医之本。
该校医学院表示，将进一步加强全体医学生医学伦理教育，从严规范教学管理、严守职业底线、压实育人责任，坚决守护医者初心与生命尊严。
来 源：法治日报
原标题： 校方通报“医学生将大体老师头骨标本当作道具摆拍”：已对涉事学生进行批评教育，给予校纪处分，取消年度评优评先资格
记者 阮占江 帅标
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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