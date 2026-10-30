央视新闻 2026-10-30 15:09:29

云南月季新品种“文秀”“娇龙”10月29日正式上市，这两个品种分别以广西“大山的女儿”黄文秀、新疆“马背上的女县长”贺娇龙的名字命名，自10月29日起，两款月季将通过电商平台面向全国发售。据培育团队介绍，该品种未来有望实现全年供应。

云南月季新品种“文秀”“娇龙” 29日正式上市 这两个品种分别以 广西“大山的女儿”黄文秀 新疆“马背上的女县长”贺娇龙的 名字命名 自10月29日起 两款月季将通过电商平台面向全国发售 据培育团队介绍 该品种未来有望实现全年供应 黄色“文秀” 致敬初心与奉献 去年年底 新品种黄色月季（编号775-1）公开征名时 评论区被“文秀”刷屏 云南省农科院花卉所研究员蔡艳飞深受触动 在接受采访时她说 “黄文秀扎根基层驻村 我们科技助农 最终都是帮助乡村和农民 我们做的事殊途同归。” △黄文秀生前照片 黄文秀曾是广西百坭村第一书记 驻村期间带领村民脱贫致富 2019年6月16日 当地遭遇暴雨 年仅30岁的她不幸遇难 青春定格在脱贫攻坚路上 殉职后她被追授“七一勋章”“时代楷模” 如今 这一抹醒目的黄色月季 延续着她赤诚奉献的初心 粉色“娇龙” “若为热爱，便所向披靡” “它很美，美得颇有风姿。” 这株被研究员夸赞的粉色月季 株型修长挺拔 花色温柔粉雅 自带馥郁香气 2026年1月 在为它征名的活动中 “娇龙”提名断层式领先 大家希望以花为名 致敬新疆“马背上的女县长” 贺娇龙 贺娇龙曾任伊犁州文旅局副局长 昭苏县副县长等职 工作之余 她坚持直播助农 让新疆农产品和文旅资源 被更多人看见 并将超百万元打赏 全部用于公益 后来 她又任职新疆维吾尔自治区 农产品品牌建设与产销服务中心主任 今年1月 贺娇龙在工作途中意外坠马离世 引无数人追思 事后她被追授“全国优秀共产党员”称号 并入选 2026年第二批“中国好人榜” 如今，这朵名为“娇龙”的月季 正以更鲜活、更富有生命力的方式 纪念她留下的温暖和热烈 以花铭记 是中国人含蓄而深情的浪漫 她们的故事 会随着花香被一遍遍讲述 致敬楷模！ 来 源：央视新闻 原标题： 以英雄为名！“文秀”“娇龙”月季上市 本文转自：温州新闻网 66wz.com