新华社 2026-10-30 15:12:12

意大利军方说，由于冰川融化，多洛米蒂山上出现大量第一次世界大战时期遗留的未爆弹药，军方今年夏天已移除了约250枚此类弹药。

意大利军方说，由于冰川融化，多洛米蒂山上出现大量第一次世界大战时期遗留的未爆弹药，军方今年夏天已移除了约250枚此类弹药。

2021年8月15日，一名游客攀登意大利多洛米蒂山。新华社发（阿方索·萨尔萨诺摄）

据美国有线电视新闻网28日报道，今年首次在当地发现未爆弹药是在6月。当时，一名驾驶员在卡尔多纳佐停车时忘记拉手刹，导致汽车滚下峡谷。相关人员在处理事故时，在一棵树下发现了一枚90毫米迫击炮弹，炮弹上的日期显示其制造于一战期间。随后，专业防爆人员移除了这枚炮弹。

当地政府表示，2025年冬季降雪偏少，2026年夏季极端高温又加速了特伦蒂诺地区冰川的融化。今年夏天，徒步者在特伦蒂诺-上阿迪杰区陆续发现了多种未爆弹药。这一地区在1915年到1918年曾是意大利与奥匈帝国军队之间“白色战争”的主战场之一，如今则是徒步爱好者的夏季热门目的地。一些未爆弹就位于热门 徒步线路附近，部分甚至仍具有高爆炸性。

军方专业人员从8月上旬开始清理此类弹药，10月16日结束。军方表示，先前在多洛米蒂山上也发现过一战或二战时期的未爆弹药，但清理工作只能在夏末秋初天气允许的情况下进行。专业人员具备“扎实的登山技能”，才能在“高海拔、地形极其复杂且难以到达的区域”中行进。

当地政府提醒徒步者和山区居民，若发现可疑弹药，不要触摸或移动，应向当地有关部门报告，最好附上照片。

来 源：新华社

原标题： 意大利山上惊现大量一战未爆弹

本文转自：温州新闻网 66wz.com