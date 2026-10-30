上观新闻·解放日报 2026-10-30 15:20:11

10月30日，记者从上海迪士尼度假区获悉，度假区第三座迪士尼主题酒店——上海迪士尼星愿酒店将于2026年12月16日开幕。11月6日零时起，游客可通过上海迪士尼度假区预订中心、度假区官方渠道及官方旅游业界合作伙伴渠道进行预订。

10月30日，记者从上海迪士尼度假区获悉，度假区第三座迪士尼主题酒店——上海迪士尼星愿酒店将于2026年12月16日开幕。11月6日零时起，游客可通过上海迪士尼度假区预订中心、度假区官方渠道及官方旅游业界合作伙伴渠道进行预订。

据悉，星愿酒店坐落于星愿湖畔，毗邻上海迪士尼乐园酒店，规划有400间客房与套房，整体风格高端典雅，灵感来自20世纪初上海建筑风韵。秉持“原汁原味迪士尼，别具一格中国风”的理念，这座酒店在设计、运营、餐饮、商品和娱乐演出体验中将迪士尼故事讲述与本土文化元素相结合，打造出一座融合传统与创新的度假目的地。

酒店还配备了特定季节开放的室外泳池，作为上海迪士尼度假区酒店中首个室外泳池，开放中的泳池将为宾客带来被美景环绕的全新休闲体验。

值得一提的是，星愿酒店与上海迪士尼乐园酒店之间设有连廊，两家酒店宾客均可享受包括健身中心、泳池、室内及室外主题游玩区在内的休闲配套设施以及购物与餐饮体验。

自2016年开幕以来，上海迪士尼度假区始终保持着蓬勃发展的态势。去年11月，上海迪士尼度假区还宣布将建设第四座主题酒店，该扩建项目将坐落于上海迪士尼乐园主入口附近，建成后将成为离乐园最近的迪士尼酒店，仅几步之遥即可步入乐园。

来 源：上观新闻·解放日报

原标题： 上海迪士尼宣布：第三座主题酒店12月16日开幕

本文转自：温州新闻网 66wz.com