央视财经 2026-10-30 15:16:49

今年以来，国内硫磺价格一度大幅上涨，最高时到每吨11600元，最大涨幅超210%，目前虽有回落，但年内涨幅依然有近一倍。

今年以来，国内硫磺价格一度大幅上涨，最高时到每吨11600元，最大涨幅超210%，目前虽有回落，但年内涨幅依然有近一倍。

我国是硫磺进口大国，记者了解到，受国际局势影响，今年我国硫磺进口量明显减少，国内主要沿江港口硫磺库存一度仅为去年同期的一半左右，这也推动了今年硫磺价格上涨。硫磺价格波动如何向中下游传导？记者探访了产业链各环节。

江苏镇江：进口硫磺港口库存处近年低位贸易商谨慎出手

镇江港是我国硫磺进口核心枢纽港，固体硫磺进口量约占全国一半，也被视作国内硫磺市场行情的“晴雨表”。

港口工作人员告诉记者，和一年前相比，装载硫磺的到港船只明显减少；硫磺堆场内的堆存规模也有所收缩。江苏镇江港务集团商务中心副总经理杨熹萌介绍，今年1到9月份，中东硫磺到港量和去年同期相比，船次和货量分别下降86.54%和86.26%，目前港口硫磺库存已降至20万吨左右，相比去年同期下降79.4%。

受今年进口量骤减影响，硫磺港口的现货报价也出现波动，高位行情下，硫磺贸易商们也出手谨慎。有贸易商表示，基本有订单才采购，尽量减少库存风险。

据了解，我国是全球最大硫磺消费国与进口国，2025年硫磺消费量约为2150万吨。受国际地缘局势影响，今年1至9月我国硫磺进口量为306万吨，同比下降约62%，而国产硫磺的产量也出现回落。

业内人士介绍，国产硫磺主要来源于石油炼制和净化天然气的副产，由于我国新能源车和电动重卡快速渗透，加上今年高油价推动交通能源加速转型等因素，作为炼化副产品的硫磺产量也相应减少。国产硫磺量今年1到9月份为770万吨，同比下降了11.9%。

“长协+储备+按需采购”

冬储旺季化肥企业多举措稳产保供

硫磺主要用来生产硫酸，硫酸又是化肥、钛白粉的核心原料。硫磺价格的变化，对产业链下游的影响如何？

在一家化工企业湖北基地的车间内，硫磺经过焚烧、转化、吸收等工序加工成硫酸。负责人告诉记者，眼下东北化肥冬储旺季已经开启，保障国内化肥市场供应，成为企业的首要任务。

面对硫磺价格波动，企业通过长协订单锁定基础货源，结合淡季战略储备、按需采购，同时生产端优化采购节奏、压低库存周转，摊薄单位能耗与成本，确保稳产。

硫磺涨价带动产业链成本抬升

钛白粉企业挖掘新增长点

除了化肥，钛白粉也是硫酸消耗大户。安徽一家化工企业负责人告诉记者，今年以来，硫磺涨价带动整条化工产业链成本抬升，1至9月份硫酸采购价格比去年同期增加了一倍以上，他们正通过产品技术的升级、工艺改造，包括自动化水平的提升，来降低成本。

此外，企业也在布局新赛道，开辟新的盈利增长点。钛白粉生产环节会产生硫酸亚铁，企业将其就地加工成新能源电池材料磷酸铁，市场需求旺盛。

企业负责人介绍，磷酸铁产品是作为电池材料正极的磷酸铁锂的前驱体，现在是一货难求，价格从年初不到每吨1万元，现在也涨到了每吨约16000元。

国信期货研究所首席分析师顾冯达表示，我国硫化工产业凭借较为完整的产业链基础和技术积累，展现出较强的适应能力，行业正在迈向“低废弃、内循环、多联产、新能源耦合”的新生态。

拓宽供给渠道

搭建多元硫资源供给体系

为化解外部冲击，国内行业正加快构建多元硫资源供应体系，拓宽供给渠道。

冶炼酸，是有色冶炼的工业副产物。安徽铜陵一家有色冶炼企业年产硫酸达700多万吨，企业负责人告诉记者，硫磺价格走高后，不少下游企业开始更换原料来源，冶炼酸就很受欢迎。新客户咨询量很高，几乎每天都会有人来找。

记者了解到，由于冶炼酸的产能受制于有色冶炼的产量，无法大规模扩产，行业内还在加快探索更多硫资源获取的新路径。

例如磷石膏制酸，中国硫酸工业协会秘书长李崇介绍，我国一年磷石膏的产量大概是8000万吨到1亿吨，另外一个主要来源是从高硫煤或者含硫的烟气回收二氧化硫来制造硫酸，充分回收这些硫资源，能够很大缓解整个硫磺的对外依存度。

目前这类资源回收技术，国内已有成熟的工业应用。随着一批项目陆续投产落地，国内硫资源保障能力将持续增强。

来 源：央视财经

原标题： 一“硫”难求！价格最高涨210%！

本文转自：温州新闻网 66wz.com