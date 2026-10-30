“X教授”去世，享年86岁，还未上映的《复仇者联盟5》成遗作
英国演员帕特里克·斯图尔特去世，享年86岁。
斯图尔特的代理人发布声明称：他身患阿尔茨海默病和路易体痴呆症，于本月28日在洛杉矶家中，在妻子的陪伴下离世。
网友纷纷怀念，“再见，X教授！”
帕特里克·斯图尔特留下了众多经典银幕形象。他是《X战警》系列里的X教授、《星际迷航：下一代》中的皮卡德舰长，也曾参演《沙丘》《麦克白》《奥赛罗》《白鲸记》《冬狮》等作品。
斯图尔特遗作《复仇者联盟5》今年12月上映，他回归扮演老年X教授，预告中和万磁王携手迎敌。漫威确认，这是他最后一部参演影片。
漫威影业发声明缅怀。
“漫威影业全体成员对帕特里克·斯图尔特爵士的离世深感悲痛。帕特里克爵士以非凡的优雅、智慧和人文关怀，赋予了查尔斯·泽维尔教授鲜活的生命，从《X战警》到《金刚狼3：殊死一战》再到《复仇者联盟5》，他塑造的这一角色深受几代影迷的喜爱。他是一位才华横溢的演员，一位慷慨的合作者，一位真正的绅士。我们向他的妻子桑妮、他的孩子们、他的朋友，以及全世界无数被他的艺术作品所感动的影迷致以最深切的慰问。”
此外，与他合作了《X战警》《金刚狼》的休·杰克曼分享两人留影表达悼念：“今天，我们失去了舞台上与银幕上的伟人之一。于我，他还是一个了不起朋友、一个了不起的人，我从他身上学到了太多。帕特里克·斯图尔特，我此生将怀念你。”
来 源：橙柿互动·都市快报
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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