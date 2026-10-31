温州日报 2026-10-31 08:56:00

10月30日，2026中国人工智能数字创新大会在中国（温州）智能谷山水智创中心举行，多款机器人现场互动成为一大看点。

温州网讯 咖啡机器人用2至3分钟即可完成拉花出杯，仿生陪伴机器人能唱歌、能对话、能安慰人，足球机器人会拼抢射门，拳击机器人打完后还会“斗嘴”……昨日，2026中国人工智能数字创新大会在中国（温州）智能谷山水智创中心举行，多款机器人现场互动成为一大看点。

大会以“智汇瓯江 未来已来”为主题，以展会与会议融合的方式，呈现人工智能技术前沿创新和实践应用。作为2026世界青年科学家峰会的地方主题配套活动之一，大会设主会场、主题展、总决赛、瓯江论道及7个平行论坛等环节，汇聚中外专家学者、科技精英、商业先锋及行业代表等数百位嘉宾，为温州打造“AI示范应用第一城”注入动能。

走进机器人展区，观众扫码下单，咖啡机器人即可制作一杯咖啡；足球机器人、拳击机器人则通过竞技对抗，展示运动控制与场景适应能力。该展区由擎天曜机器人科技（温州）有限公司牵头打造，汇聚了宇树、智元、松延动力等10余个国内外领先机器人品牌，建设集展示试用、场景训练、维保供应、交付体验于一体的全链条服务平台。“鹿城制造场景丰富、具身智能生态日趋完善，我们把旗舰店作为技术迭代的‘真实考场’。”该公司总经理李思拉表示，他们将推动机器人在安防、导览、商业服务等场景先实现“能干活”，再实现“规模化”。

开幕式上，省级特色产业集群高端软件协同区、科技成果与知识产权鉴证评估中心温州分中心揭牌；中国（温州）智能谷标志性成果发布，包括已投运10万平方米的山水智创中心，智能谷全年营收预计突破200亿元。大会集中签约22个人工智能招商项目、11个领军人才创业项目，推动10家金融机构组建助力联盟。签约项目覆盖具身智能人形机器人、AI大模型、AI医学影像等领域。

自2023年以来，鹿城与中国人工智能学会已成功举办三届大会。依托大会平台，中国（温州）智能谷累计集聚人工智能企业1000余家，全域人工智能孵化空间面积突破190万平方米。本届大会聚焦具身智能、大模型、智能体、AI+文创、AI+未来人居、短视频生态等应用创新方向，推动以会聚产、以产促用。

来 源：温州日报

原标题： 智汇瓯江 未来已来 2026中国人工智能数字创新大会举行

记者 黄伟 鹿城融媒记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com