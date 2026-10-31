温州日报 2026-10-31 08:56:00

10月30日，2026视觉健康创新发展国际会议（Vision China 秋季·温州）在龙湾启幕。这场永久落地温州的盛会，以“创新转化，产业赋能”为主题，汇聚多位两院院士专家及海内外医疗、科研、产业、投资各界力量，共谋眼健康事业高质量发展新路径。

温州网讯 昨日，2026视觉健康创新发展国际会议（Vision China 秋季·温州）在龙湾启幕。这场永久落地温州的盛会，以“创新转化，产业赋能”为主题，汇聚多位两院院士专家及海内外医疗、科研、产业、投资各界力量，共谋眼健康事业高质量发展新路径。

温州是我国眼视光高等教育的发源地，中国眼谷扎根龙湾，打造全国唯一眼视光产业创新综合体，搭建起从基础研究、临床诊疗到成果产业化的完整链条。开幕式上，多家全国重点实验室达成战略合作签约，各方将依托中国眼谷的产业转化载体深化医工交叉协同攻关，为眼健康领域硬核技术突破筑牢创新底座。

中国眼谷理事长瞿佳介绍，自2020年建设深耕以来，眼谷已集聚企业990余家，2025年总营收超127亿元，建成五大CDMO（医药合同研发生产机构）工程服务平台，设立多支科创基金，持续打通成果转化通道。今年7月，眼谷主办的Vision China首次走出国门落地新加坡，让温州眼健康科创品牌走向海外。

与会专家表示，当前“一老一小”双重眼健康负担凸显，人工智能、脑机接口、基因治疗等新技术不断拓展视觉健康的边界。温州坚持医产学研资深度融合，持续擦亮近视防控“温州模式”和眼视光教育“中国模式”两张名片，为全球眼健康治理提供了可借鉴的地方样本。

一批重磅平台与项目在开幕式上集中揭牌、启动。世界知识产权组织技术与创新支持中心、浙江省眼视光概念验证中心正式揭牌，浙江省眼视光概念验证中心在全球范围开展首期全球眼健康概念验证项目征集，中国眼谷将为入选项目提供资本、商务、技术全方位支持赋能。眼健康医工融合战略合作签约落地，同步发布首批标准化建设任务，补齐行业标准短板。

中国眼谷企业联合CDMO平台、眼球震颤脑机接口神经调控治疗中心及华东培训基地、数智化玻腔注药全病程管理联盟、近视管理多中心研究联盟、全民眼健康基层场景建设项目相继启动，一批科创企业集中签约入驻，进一步壮大眼健康产业生态。

现场还启动龙湾校园近视防控公益项目，500台可替换视力表灯箱捐赠至辖区校园，守护青少年视力健康。大会同步启动2027年Vision China会议。据悉，本次秋季会设置多场主旨报告与平行专题交流，邀请海内外顶尖专家分享前沿成果，聚焦近视防控、精准诊疗、创新器械、眼科新药等方向开展深度交流，推动前沿技术走出实验室、走进临床、惠及群众。

来 源：温州日报

原标题： 一批眼健康转化平台在温集中落地 2026视觉健康创新发展国际会议秋季会启幕

记者 陈圆圆 通讯员 李锐笔

本文转自：温州新闻网 66wz.com