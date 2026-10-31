“瓯江论道”聚智蓄力 智能网联汽车（无人驾驶）示范区启动

温州日报 2026-10-31 09:50:58

10月30日，“瓯江论道——‘人工智能+’融合创新发展论坛”在温州举办，现场“国际院士科创中心·四网四流融合应用 ——中国（温州）智能谷智能网联新能源汽车（无人驾驶）示范区项目”正式启动，“国际AI产业创新社区·温州枢纽（Wenzhou Hub）”“国际院士科创中心国际青少年人才温州实训基地”两个平台分别揭牌，8个“人工智能+”重点项目签约落地，为我市加快打造人工智能创新发展先行市、“AI示范应用第一城”注入新动能。

温州网讯 聚智蓄力，抢抓人工智能发展新机遇。昨日，“瓯江论道——‘人工智能+’融合创新发展论坛”在温州举办，现场“国际院士科创中心·四网四流融合应用 ——中国（温州）智能谷智能网联新能源汽车（无人驾驶）示范区项目”正式启动，“国际AI产业创新社区·温州枢纽（Wenzhou Hub）”“国际院士科创中心国际青少年人才温州实训基地”两个平台分别揭牌，8个“人工智能+”重点项目签约落地，为我市加快打造人工智能创新发展先行市、“AI示范应用第一城”注入新动能。

据介绍，中国（温州）智能谷智能网联新能源汽车（无人驾驶）示范区项目依托国际院士科创中心与中国（温州）智能谷，以“四网四流”融合体系为理论框架，统筹建设能源网、信息网、交通网与人文网四网协同，贯通能源流、信息流、物质流与价值流，通过系统耦合与设施共享，组织无人环卫、无人物流等真实场景验证，检验跨网络协同运行、安全可信车路云交互及无线充电补能等关键技术。示范区连接院士科研资源与温州电气、储能、汽摩配等产业基础，推动技术研发、成果转化与城市服务应用相结合，以任务完成率、单位成本能耗、设备利用率等可衡量指标评价综合效益，形成可复制、可推广的融合发展示范经验，助力温州智能谷打造智能网联新能源汽车产业创新高地。

厚植温州人工智能产业发展创新生态，贵在产业链上下游、跨领域主体协同牵手，合力推动“人工智能+”关键技术场景化落地。现场“车路云一体化关键技术开发及应用合作”“新能源汽车关键技术开发及应用合作”“电动重卡关键技术开发及应用合作”“新能源汽车充电设备关键技术开发及应用合作”“空间智能技术场景化开发及应用合作”等8个重点合作项目签约落地，涵盖技术研发、产业共建、场景应用等多个维度。

本次论坛由国际院士科创中心、国际智能感知学会主办，温港院士科创中心、中国（温州）智能谷承办，汇聚国内外人工智能领域院士专家、青年科技人才及产业界代表，围绕人工智能赋能传统产业升级与未来产业布局展开研讨，北京大学教授李辉等5位专家学者分别作主旨报告。在圆桌对话环节，与会嘉宾围绕“四网四流融合发展”主题展开深入研讨，为推动加速“人工智能+”应用场景落地支招，为加快创新温州建设建言献策。

来 源：温州日报

原标题： “瓯江论道”聚智蓄力 智能网联汽车 无人驾驶示范区启动

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com