温州日报 2026-10-31 09:50:58

10月29日，由先进材料研究院、国际先进材料协会IAAM、浙江工业大学创新研究院联合共建的中瑞净零技术中心与温州本土企业三智羊控股集团签订合作意向协议。此次签约成功架起国内外先进材料领域学术成果产业化转化的桥梁。

温州网讯 世界青年科学家峰会刚落幕，“万有引力π”平台结出硕果。10月29日，由先进材料研究院、国际先进材料协会IAAM、浙江工业大学创新研究院联合共建的中瑞净零技术中心与温州本土企业三智羊控股集团签订合作意向协议。此次签约成功架起国内外先进材料领域学术成果产业化转化的桥梁。

三智羊控股集团创立于2000年。本届青科会期间，三智羊控股集团携旗下浙江碳垣科技碳基新材料系列成果亮相“万有引力π”展区，集中展示石墨烯铜、石墨烯镍、碳纳米管薄膜、纳米孔气凝胶绝热毡、长输热网纳米气囊反射层等一批专精特新产品。

中瑞净零技术中心专注净零、低碳材料研发，掌握净零异极石墨烯核心技术，在瑞典建成成熟的控氧热解净零供热工厂与区域供热管网示范项目，拥有扎实的欧洲科研积累与海外市场渠道。

按照协议内容，双方将聚焦异极石墨烯改性隔热材料、生物质热能梯级回收、超低损耗热能输配等方向，开展联合研发、材料性能测试及碳减排效果验证。三智羊控股集团将发挥产业孵化、投融资、供应链配套与产业园区载体优势，为技术落地、项目孵化提供全链条支撑。

作为2026世界青年科学家峰会的重要板块，“万有引力π”为前沿科技项目与全球创新资源搭建了一个展示、对接、转化的国际化舞台。从“万有引力π”展会上的初次对接，到签约桌上达成合作意向，再到推动瑞典示范基地与温州产业化产线双向联动，本次合作打通了海外前沿材料技术、国内先进制造产能与产业资本服务的通道。

来 源：温州日报

原标题： 青科会“万有引力π”结出科创合作硕果 温企三智羊牵手中瑞净零联合研发

本文转自：温州新闻网 66wz.com