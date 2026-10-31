温州日报 2026-10-31 09:50:58

文成县全国共同现代化试点工作暨全市民族乡村共同富裕推进会，于10月30日在文成县召开。近年来，该县在推动同心共富上培育起新兴产业、打造出特色品牌，获得了多项国家级试点，这是此次会议在该县召开的主要原因。

温州网讯 文成县全国共同现代化试点工作暨全市民族乡村共同富裕推进会，于昨日在文成县召开。近年来，该县在推动同心共富上培育起新兴产业、打造出特色品牌，获得了多项国家级试点，这是此次会议在该县召开的主要原因。

文成是浙江民族工作重点县，辖西坑畲族镇和周山畲族乡两个民族乡镇、26个民族村，少数民族总人口1.78万人。去年，该县入选国家民委第三批共同现代化试点，是全省唯一入选的县（市、区）；该县西坑畲族镇让川多民族聚居村，被国家民委列入全国旅游促“三交”试点单位（“三交”即旅游促进各民族交往交流交融）。

在这些国家级试点的背后，是文成牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这一主线，聚焦缩小“三大差距”，持续推动城乡融合，打造出一批民族乡村共同富裕实践范例。“恋上让川”文旅品牌，正是其中典型。它以西坑镇让川村为核心节点，打造多处核心景点和文化节点，把绿水青山、畲乡文化转化为可体验、可消费的文旅业态——提取畲族民俗、歌舞、体育等元素开发产品，建成凤栖书阁、羽化彩巷等故事节点，推出研学主题线路；聚焦节庆，举办“山哈圩市”市集、“长桌宴十周年”等活动；创新村集体入股+市场化招商运营模式，开辟让川古樟下·畲咖、畲茶广场等点位，推动凤仪华服馆、凤仪巡游等业态落地运营，初步培育出一批常态化文旅消费场景。在“恋上让川”品牌带动下，西坑镇年均接待游客85万余人次，过去一年带动旅游综合收入超1亿元。

近年来，文成还聚焦缩差共富，培育出一批同心共富特色产业。在西坑镇，建成苔藓创意馆、苔藓培育基地，带动农户通过苔藓种植和微景观制作年均增收3万元；开展小丑鱼全人工繁育与养殖、桫椤人工繁殖培育，年销售额超亿元；推行中蜂折股量化模式，通过财政资金折股、集中托管代养、保底按股分红等方式，发展托管式蜂箱蜂种，“一户一箱蜂”入选省级“庭院1+1”典型案例。在周山乡，依托民间慈善机构，开发荒野茶资源，每年为村集体增收40余万元；串联打造民族研学、云上稻语、古韵茶道等特色文旅线路，星空露营基地、悬崖咖啡等新场景年接待游客突破20万人次。

来 源：温州日报

原标题： 共同现代化相关会议在文成举行 同心共富品牌带动各族群众增收

记者 张睿 通讯员 包永强

本文转自：温州新闻网 66wz.com