温州日报 2026-10-31 09:50:00

10月30日上午，“九秩荣光 墨绘长征”温州市纪念中国工农红军长征胜利90周年主题书画展在市文化馆开幕。

温州网讯 昨日上午，“九秩荣光 墨绘长征”温州市纪念中国工农红军长征胜利90周年主题书画展在市文化馆开幕。开幕式现场嘉宾汇聚、文艺工作者齐聚一堂，以书画为媒，回望万里长征壮阔史诗，溯源浙南红色革命征程，以艺术之力传承伟大长征精神，赓续浙南红色根脉。

本次展览是温州市纪念中国工农红军长征胜利90周年、中共浙南特委成立90周年的重点主题文化活动。活动启动以来，得到全市书画界积极响应，广大文艺创作者踊跃投稿，共征集国画、水彩、版画、综合材料、书法、篆刻等各类作品600余件。经专家多轮遴选，167件精品佳作集中亮相展厅。

参展作品格调昂扬、题材丰富，既有描摹红军爬雪山过草地峥嵘岁月、缅怀革命先烈的赤诚之作，也有立足浙南红色热土、讲述红色薪火代代相传的时代篇章，兼顾思想高度、艺术深度、情感温度与时代广度，生动展现温州文艺工作者心怀家国、崇德尚艺的责任担当。

“90年前，红军将士以双脚丈量万里山河；90年后，我们以笔墨回望这段历史，既是致敬，也是一次深刻的精神叩问。”参展作者代表董玲燕在现场分享创作感悟。她说，书法不只是笔墨技法的呈现，正所谓“书如其人”，一撇一捺间，承载着创作者对历史的理解、对信仰的坚守。

本次展览展期至2026年11月10日，面向公众开放。开展首日，多家单位党支部组织党员走进展厅，依托展览现场开展主题党日活动。展览由市委直属机关工委、市委老干部局、市委党史研究室、市文联联合主办，温州市美术家协会、温州市书法家协会承办。主办方表示，希望以书画为载体，让红色文化可感可触，推动长征精神浸润人心，引导社会各界从中汲取红色养分、凝聚奋进力量，勇担新时代使命。

来 源：温州日报

原标题： 翰墨忆长征 丹青续初心

温州市纪念中国工农红军长征胜利90周年主题书画展启幕

记者 伍秀蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com