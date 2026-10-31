温州日报 2026-10-31 09:50:59

10月30日，浙江省第十八届运动会在衢州闭幕。本届省运会，温州共有1373名运动员参加36个大项56个分项赛事，夺得152金135银146铜（其中竞技类项目147金，群体类项目5金），总分4699分。

温州网讯 昨晚，浙江省第十八届运动会在衢州闭幕。在本届省运会上，温州代表团发挥出色，夺得152金135银146铜（其中竞技类项目147金，群体类项目5金），1人1次破1项省最高纪录，10人9队24次破22项省年龄组纪录，金牌数、奖牌数、团体总分、竞技体育贡献奖均列全省第三，金牌数创近二十年参赛省运会最好成绩。

游泳项目依然是温州代表团的王牌。温州泳军收获24金37银34铜，位居全省第二，8人7队20次破18项省年龄组纪录。

田径项目温州队也有上佳表现，17金18银23铜位居金牌榜第二，团体总分601分排名全省第一。

水上项目温州队也有亮点，温州帆船帆板队斩获7金5银9铜，创下2000年以来最好成绩；赛艇入账3金，皮划艇静水贡献5金。

女排成为温州代表团集体项目最大突破口：乙组决赛，温州队拿下本届省运会首个大球项目冠军；甲组决赛，温州队再次夺冠，两座冠军各计4金，实现大球金牌历史性突破。五人制篮球6个小项中，温州在5个组别闯入决赛，篮球项目金牌数位列全省第二。重竞技项目取得突破，国际式摔跤9金，举重8金，武术套路6金，跆拳道5金。此外，新增项目腰旗橄榄球温州队包揽男、女两个组别冠军。

在竞技体育赛时金牌榜上，杭州代表团300金、宁波代表团191.5金位居前二，温州147金稳居第三。

此外，温州市代表团获得体育道德风尚奖，温州市获得2022—2025年浙江省竞技体育突出贡献奖（排名第三），鹿城区、苍南县分别以县（市、区）第一名和第七名获得2022—2025年浙江省竞技体育突出贡献奖。

本届省运会是我省“十五五”开局之年举办的首场综合性体育盛会，设39个大项、59个分项、923个小项，产生金牌1114枚；共有运动员12705人、随队官员2889人、裁判员2811人参加，参赛规模和项目设置均创历届之最。

当晚闭幕式延续“礼”文化核心主线，以“礼赞·向未来”为主题，激励浙江加快从体育大省向体育强省跨越，更好为现代化体育强国建设贡献浙江力量。

现场还举行了会旗交接仪式。下一届省运会将于2030年在丽水举行。

来 源：温州日报

原标题： 浙江省第十八届运动会在衢州闭幕 152金！温州军团稳居第三

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本文转自：温州新闻网 66wz.com