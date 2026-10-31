温州日报 2026-10-31 09:50:40

近日，商务部发布《全国一刻钟便民生活圈典型做法案例集》，全国26个街道（社区）的经验做法入选，瓯海区新桥街道瓯翔社区榜上有名，成为浙江唯一入选社区。

温州网讯 近日，商务部发布《全国一刻钟便民生活圈典型做法案例集》，全国26个街道（社区）的经验做法入选，瓯海区新桥街道瓯翔社区榜上有名，成为浙江唯一入选社区。

在瓯翔社区，以社区服务综合体为核心支点，步行十五分钟即可触达丰富的配套资源，邻里食堂、幸福学堂、中医健康站、牛山公园、周边商圈及学校等一应俱全。社区通过“小空间、多功能”复合利用，构建起业态均衡、功能完善、服务优质、便捷可达的一刻钟便民生活圈网络体系，让居民生活更舒心。

为提升便民服务实效性，社区创新开发“幸福瓯翔”数字平台，组建由外卖小哥、网约车司机等新就业群体构成的“城市跑男团”微信服务队，建立“随手拍、即时报、快速处”线上响应机制。居民发现的环境卫生、设施损坏等问题可随时上传，社区迅速派单处置，问题解决率达100%，平均处理时长不超过24小时。

聚焦特殊群体需求，社区推出“小鸟暖巢”独居老人关爱计划，组织社区青少年与老人结对，提供“每天一次问候、每周一次探访、每月一次整理、每季一次活动、每年一次体检”的“五个一”常态化服务，持续传递社区温度，让独居老人老有所依、老有所乐。

立足“城乡交汇、人口复合”的区域特征，瓯翔社区以党建为统领，创新实施“社区主理人”计划，从党员、文体骨干、商户代表、热心居民中遴选27名“社区主理人”，以“一主理一品牌”形式培育出“民俗文化睦邻计划”等特色服务品牌。

同时，该社区深化多元合伙机制，盘活公共空间资源，吸引13家商企入驻，打造萌宠咖啡吧、AI自习室、共享操房、家庭教育工坊等高品质特色服务场景；联动医院、学校、银行等15家专业单位，共同运营“中医邻里健康站”“老年大学”“家电义诊”等服务项目，大幅提升生活圈服务专业化水平。

来 源：温州日报

原标题： 以“小空间”撬动“大民生” 瓯海瓯翔社区成为全国便民生活圈样板

记者 洪越风 瓯海融媒记者 吴佳佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com