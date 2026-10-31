温度新闻客户端 2026-10-31 10:05:24

金秋时节，苍南县沿浦镇生态大闸蟹迎来成熟季，肥美膏满、鲜甜紧实的近40000只本地大闸蟹正批量上市，为苍南秋日餐桌送上地道山海鲜味。

金秋时节，苍南县沿浦镇生态大闸蟹迎来成熟季，肥美膏满、鲜甜紧实的近40000只本地大闸蟹正批量上市，为苍南秋日餐桌送上地道山海鲜味。

走进沿浦镇的瑞富生态园养殖基地，一只只大闸蟹体格健壮、外壳光亮、活力充沛，整体长势喜人。今年园内共有50亩标准化蟹塘，年初投放蟹苗5万只，预计总产量可达4万只。

今年，园区采用公母错峰、分批上市的精细化管理模式，目前，肉质软糯、膏黄丰盈的母蟹正处于最佳赏味期。按照重量不同，目前销售价格每只25—120元不等，目前每月热销上万只。公蟹成熟期稍晚，预计11月中旬集中上市。

据了解，受气候影响，今年秋季整体气温偏高，对水产养殖生长造成小幅影响，但园区坚持生态化、科学化养殖，最大程度保障了大闸蟹的生长品质。

瑞富生态园负责人金瑞富介绍，大闸蟹的肥美口感核心在于科学投喂。生态园内长期投放活螺蛳、青虾、海鱼、玉米等天然生态饵料，复刻自然生长环境，培育出的大闸蟹膏黄饱满、肉质鲜甜，口感远超普通养殖蟹，品质稳定上乘。

与此同时，针对秋季气候高温多变，大闸蟹暂养损耗大、存活率低的行业难题，园区今年升级硬件设施，新建恒温暂养库房，全天24小时保持18摄氏度恒温暂养环境，有效解决暂养损耗问题，大幅降低大闸蟹死亡率，最大程度保障上市螃蟹鲜活度。

据了解，今年市场大闸蟹整体行情有所波动、市场价小幅走低，但瑞富生态园凭借十余年诚信经营和稳定过硬的产品品质，积累了一大批忠实老客户，消费者认可度高、复购率稳定，订单销量持续向好，基本不受市场行情波动影响。

生态大闸蟹，也是沿浦农业共富产业的缩影。近年来，沿浦镇立足滨海资源优势，大力发展生态特色水产养殖，持续做强高品质、差异化农特产品。下一步，当地将持续优化养殖技术、规范产销流程、完善保鲜配套，持续输出优质生态大闸蟹，不断拓宽本土特色农产品销路，以特色水产产业赋能苍南农业提质增效。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 40000只！苍南生态大闸蟹来了

苍南县融媒体中心记者 秦子瀚

本文转自：温州新闻网 66wz.com