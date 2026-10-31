温州日报 2026-10-31 10:05:00

近日，浙南红都凤卧镇由中央专项彩票公益金支持的5个乡村振兴项目、由省级绿色转化财政专项激励资金支持的3个项目全部建成投用。

温州网讯 省一大旧址旁的游步道铺上了青石板，凤东溪畔的灯带在夜色中亮起，村口“五红星链”直播间里，红美人等农特产品正跨越云端发往全国……近日，浙南红都凤卧镇由中央专项彩票公益金支持的5个乡村振兴项目、由省级绿色转化财政专项激励资金支持的3个项目全部建成投用。

专项资金精准落地，一边做强红色产业、盘活闲置资源，打响“五个红”乡土品牌，带动村集体与农户增收；一边保护活化红色遗迹、整治溪流水环境、补齐乡村公共配套，将革命老区的红色底蕴与绿色生态优势转化为实实在在的共富成果。

红绿融合铺就共富路

平阳是全省唯一中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴示范区，其中凤卧片区共实施5个子项目，总补助资金3669万元，全部为产业共富类项目，包括凤南村“五红星链”农创展销中心、“省一大”红色遗迹保护提升工程、村节点打造及红色串联工程、村公益基础设施提升工程、“康瑞助农·共富工坊”项目，有效盘活闲置农房，发展红色乡村民宿和乡村文旅接待，吸纳本地及低收入农户就近务工，通过物业出租等方式持续壮大村集体经济。

对于这片红色热土上的百姓而言，迈向共同富裕是新时代最大期盼。

在专项彩票公益金的支持下，“五红星链”农创展销中心已建成一层农产品展厅659平方米、二层直播办公区798平方米。冠尖红茶、红皮甘蔗、红美人等凤卧“五个红”农特产品，通过直播间陆续走向全国市场，小农户直接对接大市场。

这不仅是一个销售窗口，更是凤卧镇连接市场的桥梁。有了这个“登云梯”，2025年，凤卧“五个红”农特产品亮相浙江农业博览会，并与上海市温州商会达成超百万元的定向采购协议。

红色，是镌刻在凤卧大地上最厚重的底色。本周日，温州市第十一届全民运动大会暨重走红军路活动将在平阳凤卧举行。该赛事连续十一届在凤卧举办，把人流、客流汇聚到这片红色热土，持续激活红色文旅动能。此外，近年来红军古道越野赛、10公里达标赛等赛事依次开赛。当地深挖“红色+农产”融合路径，将乡土好物嵌入红色文旅体验之中：赛道沿途，“五个红”特色摊位错落分布；赛事终点，一杯醇香的冠尖红茶送到参赛选手手中——这既是东道主的待客心意，也是一场含蓄生动的农特产品推介，让本土特产成为讲述红色故事、传播红色文化的生动载体。

“这些红色活动和赛事，既把客人引进来，也把‘浙南红都’的美味送出去。现在每天都有订单，收入多了。”红薯粉作坊的李师傅深有感触，“产业兴则人气聚。”依托“五个红”品牌牵引，当地构建起“一产促二产、带三产”的全链条产业体系。2025年，凤卧“五个红”系列产品销售额突破4900万元，村集体经营性收入增长18.6%。

村民增收、集体增效、乡村增颜，昔日偏居山区的革命老区，正借着这抹发展之“红”焕发勃勃生机。

发展成果融入百姓日常

深挖红色底蕴、厚植绿色本底，凤卧镇一体推进红色遗迹保护、生态治理与公共服务提质，让乡村既有红色记忆，又有宜居颜值。

近年来，凤卧镇持续推进红色资源保护利用，赓续红色根脉。“省一大”红色遗迹保护提升工程对红军洞史文化村落、疗伤洞沿线进行系统提升：改造省一大古道4337平方米，铺设沥青路1350平方米，新建沿线太阳能路灯200个，修复红军井、“省一大”古井共3处，新增红军雕塑、休息坐凳等设施。这条承载浙南革命烽火的山间古道，从单一遗址点升级为沉浸式红色研学线路，成为各地研学团队、游客追寻红色记忆的打卡路。

红色资源活化之外，生态基底持续提质，民生配套也跟着丰富起来。依托超2000万元的省级绿色转化财政专项激励资金，凤卧镇凤东溪整治提升工程治理河道1760米，昔日“怕涝怕脏”的溪流，变成村民晨练、游客打卡的滨水生态廊道。红色线路凤东沿线改造提升工程沿北山岙溪建设防洪堤、景观长廊和发光游步道，补齐篮球场、生态停车场、公共厕所等旅游配套。防洪安全与乡村旅游融为一体，堤坝既是护村屏障，也是风景线。

不止生态和文旅配套，普惠性村级公共空间也不断完善。村公益基础设施提升工程建成运动场约5800平方米、乡村市集1500平方米、儿童活动区及乡村驿站共2000平方米、雨水花园2500平方米，新增生态停车位67个。过去“没法去”的村庄，变身老人、孩子的休闲乐园。

从省一大旧址的青砖灰瓦，到凤东溪畔的盏盏路灯；从直播间热销的“五个红”农产品，到共富工坊里忙碌的生产车间，凤卧镇的红绿融合画卷徐徐展开。凤卧镇持续盘活革命老区红色资源、挖掘山区绿色生态价值，把红绿融合的发展成果一笔一笔写进村集体的增收账单里，融入普通百姓的幸福日常里。

来 源：温州日报

原标题： 浙里山乡绿映红 一笔笔专项资金化作“浙南红都”共富实景

记者 林迎颖 图片由受访者提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com