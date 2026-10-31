半小时“看遍”楠溪江！丽水街《慢生活常相忆》摄影馆开馆

潮新闻 2026-10-31 10:21:52

丽水街上新了！10月30日，位于温州市楠溪江景区丽水街内的“慢生活常相忆”摄影馆正式开馆，同步举行楠溪江99个光影瞬间的摄影展。

丽水街上新了！10月30日，位于温州市楠溪江景区丽水街内的“慢生活常相忆”摄影馆正式开馆，同步举行楠溪江99个光影瞬间的摄影展。

早晨，在横街与中央街交汇口的小馆一开门，游客便陆陆续续往里走。大幅瀑布照片前，游客招呼同伴“帮我拍一张，把瀑布拍全”。馆不大，却挤得热热闹闹，进门的人几乎都忍不住说一句：“原来楠溪江还有这么多地方没去过。”墙上这些让人停下脚步的摄影大片，都来自常年拍摄楠溪江的国家高级摄影师戴春光。

戴春光与楠溪江的合影。

半小时“看遍”楠溪江

推门进馆，先不用急着找哪一张照片，整座馆的动线已经顺着楠溪江的四季和风物铺好了。馆不大，一面墙接一面墙，先把“四时风华”摆到眼前，春光作序，夏日燃情，秋色入画，冬雪风采。不管你是哪个季节来楠溪江，只要来看一遍摄影展就有数了，这个时节该往哪里走，能看到什么，哪里正当时。

转过四季墙，是“天工开物”的山水。一部分叫“秘境”，收的是偏野、偏深、一般游客不太走得到的地方；一部分叫“觅境”，是更容易到达、更适合照着去打卡的风景。再往里，是“故园悠悠”，乡土与乡愁落在古村落和人文影像里。最后落到“烟火人间”，民宿、咖啡馆、音乐公园，楠溪江慢下来、浪漫起来的另一面也在墙上。

“99个光影瞬间”是楠溪江的精髓。“游客来一次楠溪江，根本看不完。但走进这个馆花半小时看一看，就能把楠溪江看个大概。”戴春光说，馆内99个点都是现在去也能找得到、拍得到的地方。

这些挂在墙上的光影，也同步收进了同名画册《慢生活常相忆》刊印。但和画册比起来，馆里更有空间感，也更有立体感，大尺幅照片前，人可以往画前一站，像一脚踏进楠溪江的山水里；秋天的小场景里摆着柿子等装置，坐一坐、拍一拍，氛围感就出来了。

把楠溪江拍进生活

“楠溪江，走1000次也不够”是戴春光为画册写的前言。作为楠溪江土著，他小时候在楠溪江里嬉戏玩耍，从2010年开始学习摄影并专注拍摄楠溪江，坚持了17年，走遍楠溪江每个角落，同时从事旅游及相关工作14年，参与楠溪江许多旅游项目，操盘了楠溪江音乐节、林坑晒秋等几百场文旅活动。对楠溪江，他说自己“倾尽了所有的爱”。

如今，打卡、拍摄楠溪江已成为戴春光生活中不可分割的一部分，升级了摄影设备后，他又把楠溪江百景重拍一遍，15T的硬盘都不够存。几乎每天，戴春光都会在朋友圈更新楠溪江的大片：春天的花，夏天的水，秋天的银杏、柿子，冬天的雪景、云雾。探到了新点位发，老点位拍出新角度也发。

摄影集既是展陈，也带一点攻略性。比如银泉银杏，会标注每年12月5日左右最佳；某个点在哪里拍、什么时间最好，都用简短文字点出来。在戴春光的图片里，有山水，也有自己入镜。他坚持从旅游意义出发，拍摄那些游客能进入、打卡、体验的点位。不少图片、视频持续更新在他的“慢生活摄影”公众号、视频号发布过。一篇赏秋推文，一条雨后清晨的竖屏航拍，刚发不久阅读量就瞬间过万。

慢慢地，“慢生活摄影”不只是个人IP，也成了楠溪江对外的宣传窗口，有人循着公众号找点位，有人拿着朋友圈照片来问“这是楠溪江哪里”，今天就有粉丝专程赶来丽水街，拐进中央街来看这个馆。“希望摄影馆能成为展示楠溪江的一个窗口。”戴春光说。

捕捉楠溪江的每处变化

摄影馆所在的中央街，是丽水街此次改造提升的一大亮点。过去丽水街以小环线为主，游客从东门进、沿水亭池一带走一小段就结束。此次通过横街、中央街、南园水庭池串起大环线，夜景也一并提升。摄影馆正好位于横街与中央街交汇处，为环线补上一处摄影文化内容，给游客多了一个停下来的理由。

从馆里出来，沿中央街往古塔方向走，宋风街巷与塔同框，登上了摄影爱好者的最佳拍摄榜。“水亭祠、琴山戏台、文峰塔、芙蓉三冠等点位，适合慢慢逛、慢慢拍。”戴春光尤其喜欢中央街往塔下走的感觉，用无人机竖屏拍摄，非常有层次感。“芙蓉三冠最高，文峰塔第二层，古建筑第三层，人站长堤上算第四层，竖屏一拍、元素同框，层层叠叠。”

这些新点位、新角度，戴春光的镜头最有数。楠溪江推进5A创建以来，他背着设备一次次往楠溪江跑，镜头里最先看到的是变化，串起大环线的丽水街不再只有长廊。芙蓉村的门台露出，视野一下子开阔。江边小港、兆潭、下日川、桃花源四个码头也焕然一新，在桃花源坐在水边就能看狮子岩，竹筏绕着狮子岩转一圈，是以前没有的体验感。

99个光影瞬间，戴春光用镜头记录楠溪江的自然风貌，也记录沿江百姓生活的烟火气。他说，一个地方出圈，往往是一个个小点叠加起来的结果，要爱护每一个闪光点，持续维护、持续挖掘、持续传播。如今，“慢生活常相忆”摄影馆开馆，正是这“叠加”里的新一点。楠溪江走1000次都不够，或许这也是戴春光给所有旅人的邀请：下一次，再来楠溪江。

来 源：潮新闻

原标题： 半小时“看遍”楠溪江！丽水街《慢生活常相忆》摄影馆开馆

记者 谢甜泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com