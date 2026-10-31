乐清“湿粮不落地”联合体入选全省首批“未来粮仓”2.0典型案例
近日，浙江省发布全省首批10个“未来粮仓”2.0典型案例，分为绿色智慧、产业枢纽、惠农共富、共建共享、粮文旅融合五大类型。其中，乐清市“湿粮不落地”收购服务联合体成功入选惠农共富型“未来粮仓”典型案例。
乐清市“湿粮不落地”收购服务联合体
据了解，“未来粮仓”2.0是指存在于粮食产业链供应链之中，能够保障粮食安全、引领产业发展、弘扬粮食文化、涵盖多元业态的粮食存储单元或其他物理形态。它依托现有“未来粮仓”建设所积累的国有储备管理经验与高标准仓储设施优势，以人工智能等新质生产力为核心驱动，重点拓展应急保供、产业聚合、市场融通、助农共富、文化传承等延伸功能，同步建设“人工智能+粮食安全”典型应用场景，推动粮食储备资源实现功能扩容、范围延伸、层级提升，前瞻适配新形势下人民群众对粮食安全保障的长远需求。
此次上榜的乐清市“湿粮不落地”收购服务联合体，依托“湿粮不落地”全托管服务模式，推行预约收割，实施一体烘干除杂，拓展流动质检服务，开辟“净粮”入库绿色通道，缩短收购周期近50%，大幅提升农户“双抢”效率。截至目前，乐清已建成产后服务主体（净粮中心）14家，日烘干能力2476吨，日除杂能力2550吨，临时储存仓容6620吨。2025年，乐清“净粮”服务量约1.88万吨。
在为种粮农户减负增收的同时，这套体系也为汛期、台风季粮食抢收筑牢防线。乐清建成1.2万多平方米收购钢棚，配套各类设施设备，全天候收购服务确保粮食颗粒归仓。收储公司与粮食产后服务主体共建收购服务联盟，对粮食产后服务主体实行统一纳管，并配套给予“净粮补助”政策。今年早稻收购期间，该联合体创新推行“边收边调”收购新模式，实现净粮中心达标粮食直运目标粮库的流程闭环，缓解粮库收购压力，减少农户售粮拥堵和运输成本。
来 源：潮新闻
记者：项武龙
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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