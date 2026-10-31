潮新闻 2026-10-31 10:21:53

近年来，洞头高标准推进基本公共服务一体化，以县乡村医疗一体化改革为抓手，推动优质医疗、康复资源下沉到渔村家门口，让群众在家门口就能享受到均衡可及的医疗康复服务。

曾经，隔海奔波是群众就医路上一道现实门槛。近年来，洞头高标准推进基本公共服务一体化，以县乡村医疗一体化改革为抓手，推动优质医疗、康复资源下沉到渔村家门口，让群众在家门口就能享受到均衡可及的医疗康复服务。

离岛5G云诊疗，区人民医院专家、乡卫生院医生同步会诊。

鹿西乡是洞头的离岛乡镇，多年来受硬件条件、专业力量制约，不少慢病、复杂病症患者只能乘船出岛就医，往返耗时久、负担重。今年70多岁的仇新球老人长期受慢阻肺困扰，以往病情一旦急性发作，就要坐船前往区人民医院就诊。随着5G云诊疗平台落地鹿西乡卫生院，区级专家和岛上医生同步联合问诊，不用出岛，就能完成诊疗，就医便捷度大幅提升。“洞头和鹿西两边医生一起给我诊疗，很方便，效果也好。”仇大爷真切感慨。

和仇大爷一样，不少岛上居民真切感受到基层医疗的变化。过去乡里体检仅能拍摄胸片，肺部细微病灶难以识别。自去年10月鹿西乡卫生院CT室投用后，当地同步推出肺部疾病早筛惠民服务，在渔农民体检中，为65岁以上老人将胸片检查升级为肺部CT筛查，病灶检出更精准，实现早发现、早干预。

“以前卫生院硬件、人才都比较薄弱，遇上稍微复杂一点的病症，老百姓只能坐船出岛，就医负担比较重。”鹿西乡卫生院院长卓思恩介绍，如今卫生院软硬件条件持续升级，双向转诊通道更加畅通，真正做到了小病在基层守得住、大病及时转得出、康复回村接得住。截至目前，卫生院仅CT检查已服务群众1400余人次，发现异常后第一时间启动转诊通道，保障群众及时救治。

硬件补齐的同时，洞头区级骨干下沉驻点、基层医护上派进修的双向培育机制同步落地。近两年，洞头区人民医院累计选派21名业务骨干下沉各基层院区坐诊带教，同时接收53名基层医务人员到区级医院进修，急诊科、ICU、检验、药房等岗位人员针对性补齐专业短板。鹿西乡卫生院护师王盈盈此前到区人民医院进修急救技能，经过系统学习，面对岛上急症处置更加从容规范，学成后把急救技术带回海岛，守护乡里群众健康。依托这套柔性流动机制，区人民医院在学科建设、技术帮扶、设备配置上实施差异化支持，引导基层院区走特色化发展路径。

中国康复研究中心下沉专家在洞头常驻坐诊、床旁带教。

在做强基层诊疗能力的基础上，洞头聚焦康复康养短板，引入中国康复研究中心优质资源落地海岛。专家常驻坐诊，通过床旁带教、病例研讨、师徒结对等方式，把先进康复理念、实操技能传递给医共体全体医护。中国康复研究中心（北京博爱医院）下沉专家、洞头区人民医院执行院长杨德刚表示，通过手把手带教，希望培育一支扎根海岛、技术过硬、老百姓信得过的本土医疗团队。

中国康复研究中心下沉专家在洞头常驻坐诊、床旁带教。

如今，洞头逐步构建起“医教研产养”五位一体康复康养布局，各基层卫生院坚持“一院一品”错位发展，持续把健康服务延伸到偏远渔村角落。围绕“下沉、提质、均衡”深化改革，洞头持续聚焦一老一小、慢病群体，优化巡回诊疗点位布局，配齐巡诊车辆、医保结算配套资源，持续缩小城乡健康服务差距，推动分级诊疗进一步落地见效，让海岛群众就近看得上病、看得好病。并通过一系列改革举措持续织密海岛医疗康复服务网络，以扎实的民生行动，守护海岛百姓健康。

来 源：潮新闻

原标题： 山海有“医”靠，洞头让优质医疗扎根海岛渔村

通讯员 叶青青 沈灿辉 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com