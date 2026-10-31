永昌堡王氏祖先是“王羲之”？ 复旦大学的DNA检测给了答案

温州晚报 2026-10-31 10:24:02

曾被誉为“温州第一望族”的龙湾永昌堡英桥王氏，真的如明清族谱和有关研究所言，祖先来自以王羲之等为代表的“中国古代第一望族”琅琊王氏？近日，龙湾历史学会披露了复旦大学的DNA检测结果及专家王俊海等的研究成果：永昌堡王氏祖先与王羲之及家族无关。王羲之的后代在平阳万全。

英桥王氏年轻人在永昌堡前伫立沉思

英桥王氏五段迁徙图

永昌堡英桥王氏宗祠

温州网讯 曾被誉为“温州第一望族”的龙湾永昌堡英桥王氏，真的如明清族谱和有关研究所言，祖先来自以王羲之等为代表的“中国古代第一望族”琅琊王氏？近日，龙湾历史学会披露了复旦大学的DNA检测结果及专家王俊海等的研究成果：永昌堡王氏祖先与王羲之及家族无关。王羲之的后代在平阳万全。

英桥王氏人才辈出

700年前，英桥王氏踏上温州大地，迅速发展为温州望族，明清共出现进士13人、举人15人、庠生近千人。走进永昌堡王氏宗祠，一排排英桥王氏名人画像映入眼帘：明代大儒王激，抗倭义士王沛、王德，永昌堡修建者王叔杲，“铁御史”王诤“清廉典范”王继明等。在现当代，英桥王氏也是英才辈出：中国戏曲泰斗王季思，著名电机工程学家、曾代理浙江大学校长的王国松，茶学泰斗、安徽农业大学原党委书记王镇恒等。

英桥王氏以始迁祖王惠（号万十一公）为确考起点，宋末元初由温州府城徙永嘉华盖乡英桥里，即今龙湾永中新城一带，传二十九世。因遇海灾、兵祸，家牒散失，这个世家大族对于自己的祖先究竟是谁这个问题长久没有定论。宗谱曾有源于琅琊王导、琅琊王羲之、新昌王爚诸说，但在明朝,进士章纶、英桥王氏家风奠基人王澈、方志学家王光蕴等均主张“断自万十一公”，以王惠为始祖，不妄攀远胄。

明朝万历年间，英桥王氏第九世孙王叔果、王叔杲兄弟在重修的《英桥王氏族谱》中写道：“王氏肇始琅琊，宋至永嘉，其里曰英桥。”认为祖先为王导、王羲之所在的琅琊王氏。

2023年，浙江省首部城堡志《永昌堡志》出版，其“宗族篇”认为英桥王氏原居山东琅琊，旧传五代唐时自闽来徙，至今已有700多年历史，已传承30代，共5万多人，主要聚居地在永昌堡内。

英桥王氏、琅琊王氏，诗书传家，文化基因都很强大，家风家训都以儒家孝悌为本，重视德行、不贪、和睦宗族。特别优秀的英桥王氏源于特别优秀的琅琊王氏，似乎是自然而然之事。但是，一些专家在研究英桥王氏祖源的问题时，常常遇到时间线对不上、史料自相矛盾等问题。

复旦博士团队来采样

龙湾历史学会原副会长王俊海，祖籍龙湾区，原是一名理工男，先后求学于北京工业大学化工机械专业、清华大学机电一体化专业，就职于中国农科院果树研究所山东中试和示范基地。他被招引到温州龙湾创新创业后，开始研究微生物学、分子人类学、历史学、谱牒学等，收集了大量的族谱。

王俊海在研究中发现，温州一些王氏谱往往都会远溯“琅琊王氏、山阴王氏”，因早期谱牒损毁、树立家族奋斗榜样、研究不深等原因，追攀王羲之、王导等历史上的大名人为远祖。这也是明清族谱常见的“远祖追认”，不等于严格可考的直系世系，金石、正史往往不采信。

王俊海放弃了从史学的角度寻找英桥王氏先祖，转用科学方法来锁定英桥王氏先祖，利用父系Y染色体基因检测可以追溯千百年前同宗同族先人的原理，组织采样与分析。

此时，复旦大学现代人类学教育部重点实验室人类生物学博士王传超，正在从事“古基因组学视角下中华民族的形成与发展历史”等研究，基因的采集区域覆盖上海、浙江等省、市。王俊海从永昌堡英桥王氏和温州其他地方王氏家族挑选了第一批基因检测对象，自己也带着复旦大学的基因检测采样盒，访问时送上口腔拭子、唾液采集管。

“只需要2毫升的唾液，就能找到千年前的祖先”的消息一传出，包括英桥王氏在内的不少王姓年轻人也主动参与到基因样本的采集中，希望可以通过检测了解自己的祖先来自哪里。在温州，王俊海的团队收集了来自鹿城、瓯海、龙湾、瑞安等县（市、区）的王姓居民的基因样本。

英桥王氏与王羲之无关

复旦大学王传超团队的检测结果表明，来自英桥王氏的基因数据与王羲之为代表的琅琊王氏的基因关联度极低。

在众多的温州王姓居民基因样本之中，只检出一例与琅琊王氏关联度极高的基因数据，甚至可以关联至王羲之绍兴金庭王氏家族。而这份基因样本源自平阳万全三都蛟川王氏后人，并非永昌堡英桥王氏后人。

王俊海并没有因此就下“英桥王氏与琅琊王氏完全没有关联”的定论，而是选择将检测的英桥王氏的基因材料整合到一起，推演英桥王氏完整的迁移链条，试图寻找英桥王氏在迁移的过程中是否有与琅琊王氏相关联的线索。经过基因数据的整合与分析，最终形成了一条完整的英桥王氏迁移路线：秦汉时期居住在关中地区，西晋时期南渡至湖北一带，南朝梁进入福建地区，唐末五代的后唐从福建迁到温州郡城东家桥，南宋乾道二年海水荡漾，谱谍无存，宋末元初万十一公王惠迁移至永嘉场英桥里。英桥王氏先祖锁定为秦汉时期活跃在陕西关中一带的北方大族，与王导、王羲之所在的琅琊王氏没有直接关联。

王俊海说，在研究的过程中，还发现了这样的事实：王导，生于276年，逝于339年，为东晋开国丞相。他的侄儿王羲之，生于303年，比王导小27岁。若是将同时代的英桥王氏先祖与琅琊王氏王导放在一起对比，就会发现英桥王氏的先祖比王导、王羲之分别早出生10年、37年左右，因此完全排除英桥王氏为“王导、王羲之后人”的可能性。

复旦大学的DNA检测结果及专家王俊海研究结论是，在可操作父系意义上完全排除英桥王氏与琅琊王导、王羲之的直接遗传接续，赤岸、宁溪、新昌均属明以后联宗或晚出补说。明以后诸说应视为郡望联宗而非生物血统上源。

来 源：温州晚报

原标题： 永昌堡王氏祖先是“王羲之”？ 复旦大学的DNA检测给了答案

毛俊/文 陈立冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com