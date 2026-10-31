新华网 2026-10-31 10:52:26

“最北滑雪场”漠河北极滑雪场10月30日开板迎客。当天，大批游客和滑雪发烧友踏上雪板在雪道上飞驰，领略北国冰雪美景，尽情感受冰雪运动带来的乐趣。

漠河市是我国最北城市，素有“神州北极”之称。漠河北极滑雪场是我国位置最北、纬度最高、雪期最长的室外滑雪场之一。

“对我们南方人来说，冰雪特别有吸引力。这是我第一次体验冰雪运动，特别刺激。”广东游客代军说。

游客在漠河北极滑雪场滑雪。（受访单位供图）

今年，漠河北极滑雪场更新了300套雪具、200套雪服，并推出夜滑等项目。滑雪之余，雪地拔河、雪地足球、雪地摩托等项目也令游客们流连忘返，雪场上洋溢着欢声笑语。

成都至漠河新航线的正式开通，大幅提升川渝旅客北上赏雪的出行便利性。同时，还有大批南方游客乘坐“雪国列车”来到漠河，解锁冰雪世界的浪漫。

“我们来的时候正赶上下雪，特别幸运，很开心、很激动。接下来想去北极村逛一逛，再滑滑雪。”广东游客刘玉说。

漠河北极滑雪场雪地足球现场。（受访单位供图）

今冬，漠河市将依托边境区位、历史文化、民俗风情等独特资源，整合优化冬季文旅产品体系，重点打造“界江古驿游”历史文化、“找北追光游”极地天象、“雪国旅拍游”休闲体验、“黑土年味”民俗节庆、“冰雪研学”实践教育5条冬季精品线路，精心策划第十七届冬至文化节等特色活动赛事，持续释放冬季文旅“热动能”。

来 源：新华网

原标题： “最北滑雪场”开板迎客

记者：朱悦

本文转自：温州新闻网 66wz.com