强基赋能 夯实高质量发展底座——从“十五五”专项规划看“六张网”建设

新华网 2026-10-31 11:05:30

输水“大动脉”穿山越岭，算力集群在戈壁荒漠上高速运转，城市地下管网纵横延伸……“十五五”开局之年，一张覆盖全国、联通全球的现代化基础设施网络正加速铺展。

翻开“十五五”规划纲要和陆续出台的国家级专项规划，水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网建设部署明确具体，协同发力加快构建现代化基础设施体系的路径愈加清晰。这是对大国经济地理版图的系统性重构，更是夯实中国式现代化战略底座的长远之策。

建好“六张网”，筑牢高质量发展基石

今年8月，东方枢纽上海东站站场区地下捷运工程盾构段全线贯通，为后续建设奠定了坚实基础。

《综合交通枢纽发展“十五五”规划》于9月10日对外发布，这一聚焦现代化综合交通运输体系建设的国家级专项规划强调“建成东方枢纽上海东站以及空铁联运设施”，为工程的全面推进作出更为具体的指引。

基础设施是经济社会发展的重要支撑。“十五五”规划纲要把基础设施建设摆在突出位置，加强国家水网建设、着力构建新型电力系统、构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网、完善信息通信网络、推进老旧管网和危旧房改造、完善国家物流枢纽网络等一系列部署为“六张网”建设指明方向。

“六张网”各有分工，共同织密现代化基础设施体系骨干网络——

水网重在疏经通络、兴利除害。“十五五”规划纲要作出完善国家水网主骨架和骨干输配水通道等一系列部署；

新型电网塑造能源新格局。《新型电力系统建设“十五五”规划》提出，到2030年，绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；

算力网驱动智能经济，新一代通信网升级信息大动脉。《信息通信行业发展“十五五”规划》提出，“到2030年，全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网”“打造高效协同的算力设施”；

城市地下管网承载城市韧性。《城市更新“十五五”规划》提出，建设改造城市地下管网约77万公里，推动管网从“土方工程”转向“数智基建”；

物流网高效畅通物资循环。《综合交通枢纽发展“十五五”规划》提出，有力促进物流网建设，打造旅客便捷换乘中心和物流高效集散中心……

梳理已经出台的国家级专项规划，水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网建设的部署不断细化，时间表、任务清单、施工图更加明晰。从规划纲要确立方向，到专项规划明确路径，“六张网”建设正从战略部署转入实施阶段。

畅通脉络，促进区域优势互补、协调发展——

重大引调水工程加快进度，新型电网推动“源网荷储”协同，算力网依托“东数西算”实现算力全域调度，新一代通信网凭借低时延优势赋能智能设备连接……

按照相关专项规划部署，六网联动促进能源、数据、物资等要素精准匹配，激活区域协调动能，推动发展方式从要素规模扩张转向要素高效重组，不断拓展发展新空间。

从江河奔腾到数据流通，从能源消纳到货畅其流，“六张网”交织纵横，重大项目稳步推进，铺展出一幅幅活力奔涌的高质量发展画卷。

打造“硬支撑”，培育发展新质生产力

“六张网”涵盖传统基建升级与新型基建布局，既是扩大有效投资、稳定经济增长的重要抓手，也是推动产业升级、培育新质生产力的重要支撑。

在广东深圳，由鹏城实验室牵头建设的大科学装置“鹏城云脑Ⅲ”取得新进展，其国产算力已经达到1万PFLOPS（每秒千万亿次浮点运算）。

中国工程院院士、鹏城实验室主任高文认为，当前算力网建设仍面临算力供给、网络连接、任务调度、数据安全和算电协同五大挑战，核心技术突破与创新，是未来引领算力网高质量发展的核心动力。

科技创新是发展新质生产力的核心要素。

《信息通信行业发展“十五五”规划》提出“加强算力关键共性技术研发与应用”“加大力度适配国产算力芯片”，部署“加快6G核心技术研发攻关，持续开展6G技术试验”；《新型电力系统建设“十五五”规划》提出推动配电网建设改造和智慧升级；《城市更新“十五五”规划》推动地下管网由单纯更新设施向智能监测、主动防控转变……

以基建提质为抓手，一系列专项规划部署正推动“六张网”建设提质增效，为加快发展新质生产力蓄势赋能。

绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。

《新型能源体系建设“十五五”规划》提出到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系，其中风电和太阳能发电装机比重超过50%、成为电力装机主体；《综合交通枢纽发展“十五五”规划》提出推动综合客运枢纽绿色化转型、打造零碳综合货运枢纽……

以更新改造和数智赋能推动传统基建提质升级，以新型基础设施建设为牵引加快科研成果转化应用，“六张网”建设向新而行，大国发展的筋骨愈发强健。

下好“一盘棋”，共绘现代化基建新图景

当前，“六张网”正从规划蓝图加快变为建设实景。“十五五”开局之年，高质量推进“六张网”建设，关键是下好全国“一盘棋”。

加强统筹协调，推动“六张网”互联互通、深度融合。

《新型电力系统建设“十五五”规划》提出统筹能源资源配置与算力设施建设，协同规划布局算力、电力项目，做到以电强算、以算促电；《信息通信行业发展“十五五”规划》同步部署推进算力电力协同发展，鼓励绿电直连、源网荷储等建设模式。

六网协同，能更好相互赋能，释放乘数效应。根据相关规划，新一代通信网铺设数字化底座，算力网提供智能调度支撑，水网加快构建“天空地水工”一体化监测感知体系，地下管网布设智能监测终端、应用巡检机器人，物流枢纽加快5G、物联网、人工智能等技术集成应用，推进仓储、运输、配送等设施设备智能化和自动化升级。

融合还体现在空间共建场景共用。《城市更新“十五五”规划》部署城市地下管网和综合管廊建设改造。综合管廊让水、电、气、通信等统一入廊。水网与水运衔接，物流园区叠加光伏、储能和充换电设施。同一片空间承载更多功能，“六张网”协同提效，让有限空间展现更大综合价值。

强化要素保障，持续释放重大基建投资活力。

“六张网”投资体量大、建设周期长，需要巨量资金投入。据国家发展改革委估算，仅2026年相关投资将超过7万亿元。

如此大规模、持续性的建设投入，对金融支持的精准性和可持续性提出了更高要求。对此，《金融强国建设“十五五”规划》对资金支持作出专门部署，提出精准有力支持重大战略，增强金融服务实体经济质效。

在华北电力大学教授王鹏看来，陆续出台的系列专项规划，既推动“六张网”各自增强细分领域的支撑能力，又促进跨网深度融合协同，加快构建以“物理基础设施+数字连接传输+智能统筹调度+全域产业应用”为支撑的现代化基础设施体系。

基础设施关乎发展大局，也连着万家灯火。随着相关规划落实落细，“六张网”建设纵深推进，将更好支撑高质量发展，持续增进百姓福祉，不断夯实未来发展基石。

来 源：新华网

原标题： 强基赋能 夯实高质量发展底座——从“十五五”专项规划看“六张网”建设

记者：戴小河、赵怡宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com