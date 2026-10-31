新华网 2026-10-31 11:05:36

在政府采购活动中，认定本国产品，需要清晰且具体的“标尺”。工业和信息化部、财政部10月30日发布公示，公开征求第一批政府采购本国产品标准的意见，涉及便携式傅里叶红外气体分析仪、中小型直升机等五款产品。我国政府采购本国产品标准体系建设迈出重要一步。

为何要研究制定这批标准？

在政府采购中实施本国产品政策，是世界主要经济体的通行做法。然而，长期以来，“本国产品”的内涵不够清晰。

去年，国务院办公厅印发通知，明确了政府采购中的本国产品标准及支持政策，提出逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

“这批标准的研究制定，标志着我国政府采购本国产品政策迈出了从制度框架到深化实施、从基础要求到细化标准的关键一步，具有深远的意义。”北京国家会计学院副教授陈志武说。

在陈志武看来，随着第一批标准对外征求意见，“本国产品”已进一步细化明确。“这是政府采购制度进一步法治化、精细化、透明化的重要标志。”

为何选取这五款产品？

在业内人士看来，“本国产品”标准的技术性、专业性强。考虑到我国产品门类繁多，产业链条复杂，不同产品的生产环节、组件构成、关键技术差异巨大，制定细分产品本国产品标准需要扎实的调研基础和较长的研究周期。

两部门按照“引领带动性强、政府采购具备一定规模、行业内对一级二级组件判定可达成共识、国内产业链供应链具备一定配套条件”等原则，选取便携式傅里叶红外气体分析仪、反渗透水处理装备、场发射扫描电子显微镜、固定式多关节工业机器人、中小型直升机等五款产品作为第一批产品，开展本国产品标准研究制定工作。

陈志武介绍，本次选取的五款产品，涵盖多个领域，无一不是技术含量高、对国民经济发展和民生保障具有重要支撑作用的装备产品。

征求意见稿有哪些规定？

“产品定义”“一级组件和二级组件清单”“中国境内生产的组件成本占比”“关键部件、关键工序在中国境内生产/完成要求”……翻阅征求意见稿，相关产品的本国产品的标准一一列举。

以固定式多关节工业机器人为例，征求意见稿提出了4个一级组件、19个二级组件清单，要求产品在中国境内生产的组件成本和产品总成本的比值应当不低于70%，减速器精密加工、伺服电机绕组制造绝缘处理、印刷电路板贴片等工序应当在境内完成。

此外，征求意见稿根据不同行业发展情况，设置3至5年的过渡期。

“这项安排给企业留出了充足的调整生产布局、优化供应链、提升达标水平的时间窗口。”陈志武认为，这照顾了企业经营的现实，有助于确保标准落地过程平稳有序、各方利益得到合理保障。

哪些误区需要澄清？

有观点认为，本国产品标准等同于保护落后。

“这种担心可以理解，但仔细分析政策设计，可以发现政策初衷恰恰是鼓励竞争和创新。”国际关系学院经济金融学院教授赵勇以征求意见稿中关于关键部件和关键工序要求为例说，这项规定聚焦的是技术门槛高、核心技术密集型环节，是在鼓励企业向价值链高端攀升，而非保护低端产能。

也有观点担心，标准的制定是否能做到内外资企业一视同仁？

对此，业内人士表示，此次标准制定充分体现了公平性和开放性。

“实际上，标准可为内外资企业等各类经营主体公平竞争提供充分保障，在产品认定、境内生产组件认定和成本核算等方面适用统一的规则。”中国科学院自动化研究所研究员王硕说。

陈志武认为，本国产品标准是公开、透明、非歧视的规则体系。“无论是内资企业还是外资企业，都能依据标准清晰预判采购行为，据此安排研发与生产布局。这种确定性本身就是重要的营商环境优化，有助于稳定经营主体预期、增强发展信心。”

来 源：新华网

原标题： 政府采购中的本国产品如何认定，首批标准拟出台

记者：周圆、申铖

本文转自：温州新闻网 66wz.com