新华网 2026-10-31 11:05:36

水资源统一调度是优化水资源配置、保障流域区域水安全的重要举措。近年来水资源统一调度取得了哪些成效？如何以强化水资源统一调度管理赋能水利高质量发展？水利部30日举办新闻发布会，介绍相关情况。

水利部副部长孙志禹介绍，《水资源调度管理办法》施行五年来，通过规范调度行为，加强水资源统一调度管理，统一调度更有序，生态调度更有效，行业管理更有力，为复苏河湖生态环境提供了强有力的水资源保障。

水资源统一调度管理更加规范。2018年以来水利部设立了专门的调水管理机构，各流域管理机构、各省级水行政主管部门也成立了调水管理部门，或由专人负责相关工作。围绕水资源统一调度管理，已形成国家、流域、地方三级制度体系，水资源统一调度有章可循、有规可依。

水资源统一调度成效更加显著。《水资源调度管理办法》施行五年来，水利部先后印发3批开展水资源调度的跨省江河流域名录，将已批复水量分配方案的94条跨省江河全部纳入名录管理。截至目前，开展水资源调度的跨省江河流域达到89条，剩余5条河流按计划将于2026年底前启动调度。

国家水网调度指挥体系加快构建。国家骨干网和省市县级水网互联互通水平不断提高，国家水网调度中心建设总体方案已经印发，国家水网调度制度标准正加快起草，国家水网调度中心、大数据中心建设持续推进。

生态调度是保障河湖基本生态用水、推进河湖生态环境复苏的有效手段。

水利部调水管理司司长王平举例，断流27年的西辽河干流已连续两年实现全线贯通，2023年以来永定河持续保持全线有水，生态补水成效持续巩固。此外，重点流域区域生态调度成效显著，其中包括黄河实现连续27年不断流并持续向黄河三角洲和乌梁素海生态补水、黑河东居延海实现连续22年不干涸等突出成果。

当前，水资源高效利用与洪水防御协同调度需求日益迫切。跨流域调水工程作为优化水资源配置的重要基础设施，在强化水资源丰枯调剂、实现跨流域洪水利用中发挥了重要作用。

水利部南水北调规划设计管理局局长周庆荣表示，以预测预报为支撑，各级水利部门滚动研判汛期蓄水形势，动态优化水工程调度策略。例如，2025年汉江秋汛期间丹江口水库精准拦洪127亿立方米；2025年夏伏旱期间，水利部门调度黄河流域东平湖向淮河流域南四湖抗旱补水8000万立方米，缓解南四湖低水位形势。

同时，周庆荣介绍，在区域河湖水系连通、引调排水工程及调蓄工程体系基础上，将着力建设数字孪生平台和监测网络，提升跨流域输配水能力与调蓄能力，形成“引得进、流得动、蓄得住”的跨流域洪水利用工程条件。

提升水资源统一调度效率，需要充分激发水网整体效能。

王平表示，将立足现代化水网建设目标，加快推进国家水网调度中心、流域（区域）分中心建设，指导推进省级水网调度能力建设，提升水网统一调度科学化、规范化、智能化水平，着力提升国家水网整体效能和全生命周期综合效益。

以黄河为窗口，数字孪生技术对水资源统一调度水平提升起到重要作用。

水利部黄河水利委员会副主任马永来介绍，近年来，依托“天空地水工”一体化感知系统，实现对黄河流域规模以上494个取水口进行水量监测；通过构建预报、预警、预演、预案“四预”智能调度体系，实现黄河干支流25个重要控制断面实时监测预警，快速滚动生成年度、逐月及逐旬调度方案。

孙志禹表示，“十五五”时期，将持续推动水资源统一调度效能不断提升、调度管理体制机制逐步完善、流域区域生态调度成果持续巩固、国家水网调度指挥体系建立健全，科学谋划、系统推进水资源统一调度工作。

来 源：新华网

原标题： 管理更加规范 成效更加显著——水利部介绍水资源统一调度工作进展

记者：魏弘毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com