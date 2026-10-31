新华网 2026-10-31 11:03:56

受国际原油价格上涨、美国通胀压力加剧以及市场对美联储进一步加息的预期升温等因素影响，国际金价30日大跌，黄金现货和期货价格均跌破每盎司4000美元关口。

当天，国际市场现货黄金价格一度跌至每盎司3956.09美元，下跌1.6%，创四个月来新低。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格一度下跌1.64%，至每盎司3965.30美元。

瑞银集团分析师乔瓦尼·斯陶诺沃表示，油价上涨加大通胀压力，促使市场预期美联储将进一步加息，这对金价构成压力。

国际市场白银价格当天也大幅下跌。现货白银价格一度下跌4.53%，跌破每盎司50美元，为2025年11月以来首次。

美国29日公布的数据显示，9月通胀率有所上升。美联储和欧洲央行本周均维持利率不变，但均表示对能源价格上涨带来的通胀风险保持警惕。

分析人士认为，利率上升会增加持有黄金等无息资产的机会成本，从而削弱其对投资者的吸引力。

来 源：新华网

原标题： 国际金价跌至4个月来新低

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