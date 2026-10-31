新华网 2026-10-31 11:15:02

波兰宪法法院附近30日晚发生抗议活动，部分抗议者与警方发生冲突，3名闯入法院院区的抗议者被警方控制，冲突造成多人受伤。波兰总统纳夫罗茨基当天中断赴塞内加尔的访问行程紧急回国。

当天傍晚，大批抗议者聚集在宪法法院外，指责总理图斯克领导的政府试图控制宪法法院。波兰最大反对党法律与公正党领导人雅罗斯瓦夫·卡钦斯基、前总理马泰乌什·莫拉维茨基等出现在抗议现场。

此次冲突源于图斯克领导的执政联盟与反对党围绕宪法法院法官任命问题的长期争议。今年以来，执政联盟占多数席位的波兰众议院先后选出8名宪法法院法官，但与反对党立场接近的纳夫罗茨基仅接受其中3人就职宣誓，其余5人的法官身份未获纳夫罗茨基和宪法法院院长承认，导致他们无法参与案件审理。

30日傍晚，宪法法院官网发布公告，宣布暂停院长和副院长职务一个月，并由一名未获总统认可的新任法官临时主持法院工作。院长和副院长随即在社交媒体上指责法院官网遭“非法接管”，称有关行动是“政变”。反对党支持者在法院外的抗议活动随之升级。

纳夫罗茨基当天中断赴塞内加尔的访问行程，紧急返回波兰，并于当晚召集相关司法官员举行会议。图斯克当天在社交媒体上表示，恢复法治是政府的责任，需要采取果断行动。

来 源：新华网

原标题： 波兰宪法法院发生抗议冲突 总统中断访问紧急回国

记者：王奕涵 杜直谦

本文转自：温州新闻网 66wz.com