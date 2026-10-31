特朗普再称伊朗战事将“很快结束” 多架美军机飞抵以色列

央视新闻 2026-10-31 11:10:11

随着美国11月中期选举的临近，有关美国或将于选举后恢复对伊军事打击的消息也被不断曝出。

有美官员及知情人士就在29日透露称，美国中央司令部司令布拉德·库珀于当日向美国总统特朗普汇报了针对伊朗的军事行动选项。不过特朗普尚未就是否对伊动武作出最终决定。

与此同时，美国副总统万斯则被曝向伊朗方面去信，试图重启美伊谈判。截至目前，伊朗方面仍未予以正式回应。不过按伊朗塔斯尼姆通讯社的说法，伊朗坚持要求美国满足其提出的七项条件。

美总统白宫内听取汇报 美军在中东动作频频

据美官员及知情人士透露，在29日与美国中央司令部司令布拉德·库珀一同出席这次白宫内会议的还有美国国防部长赫格塞思、美军参谋长联席会议主席凯恩等官员。

2月战事爆发前两天 特朗普曾听取库珀亲自汇报

值得注意的是，此次参与向美总统特朗普汇报的美国中央司令部司令布拉德·库珀，其鲜少亲自向特朗普汇报情况。在此次参与汇报的几天前，库珀还曾乘坐直升机飞越霍尔木兹海峡，实地了解当前的作战环境。

《华尔街日报》：库珀亲自向特朗普汇报，可能意味着美国正朝着一场重要的军事行动更进一步。

据率先披露相关消息的《华尔街日报》所说，作为中东地区所有美军部队的指挥官，库珀曾在今年2月26日向总统当面汇报，而两天后，伊朗战事便爆发。

不过对于这次汇报，美国政府官方目前并未证实。美国总统特朗普则是在30日继续重复着他此前有关“伊朗战事将很快结束”的说法。

特朗普再发声：伊朗战事将“很快结束”

当地时间30日，美国总统特朗普在接受密苏里州堪萨斯城当地一家电台采访时表示，伊朗战事将“很快结束”。美国需要得到保证“伊朗永远不会拥有核武器”。

美国总统特朗普（资料图）

按特朗普的说法，“我们将迎来一个无核化的伊朗，伊朗不能拥有核武器，他们也绝不会拥有核武器。这一切很快就会结束。”他还称，届时汽油、柴油以及其他各类商品的价格都会下降。

特朗普此前已多次表示伊朗战事将“很快结束”。他23日在佛罗里达州举行的一场竞选集会上说，美国可能会对伊朗再来一次小规模的“史诗怒火”军事行动，或者，伊朗同意达成协议。

近期有关美国将在中期选举后重启对伊军事打击的消息频出，美国军方曾在26日被曝出已准备好对伊朗进行新一轮大规模打击，更有消息称美国总统特朗普可能在11月美国中期选举后下达行动指令。

多架美军机被曝飞抵以色列空军基地

除了白宫内的动态，美军近期在中东地区的军事部署也相对频繁。以色列方面29日消息显示，近日已有10架美军大型军用运输机飞抵以色列南部的奥夫达和内瓦提姆两个空军基地。

消息称，这些军机是从美国得克萨斯州的布利斯堡基地起飞的，可能向以军运送了防空导弹和额外的防空系统等。以色列公共广播公司记者分析认为，美军近期的在以军事动作表明，以色列正在补充防空弹药库存。

此外，美国在中东地区的其他军事基地，包括约旦、沙特以及卡塔尔的军事基地，近期也被曝有美军运输机飞往。

美副总统致函伊朗高官谋重启谈判 伊朗军方频发海峡动态

就在美国总统特朗普还未最终决定是否对伊动武之际，美国副总统万斯则向伊朗方面致函，试图重启已经停滞许久的美伊谈判。

万斯致函伊朗高官谋再谈判 伊朗坚持七项条件

这一消息最初于28日从美国方面传出，万斯致函的对象则为伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊。一日后的29日，伊朗方面便传出消息称，伊方已经收到了万斯的来信，但尚未作出回应。

塔斯尼姆通讯社：伊朗尚未对万斯的信函进行回应

塔斯尼姆通讯社在29日的报道中称，伊朗坚持要求美国满足其提出的七项条件，以此作为停止敌对行动并重新开放霍尔木兹海峡的前提，并强调任何破坏这一“既定框架的立场”，都不可接受。

伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊（左）与美国副总统万斯（右）

伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊曾在今年9月19日的一次采访中表示，伊朗已向美国政府传达了开启任何谈判所需的七项条件。雷扎伊同时表示，若美国希望摆脱当前困境，除了接受伊朗的条件外，别无他途。

按雷扎伊当天的说法，伊朗提出的谈判条件包括，美国结束所有针对伊朗的战事、解冻被冻结的伊朗资产并结束海上封锁等。但雷扎伊没有具体说明七项条件中的每一项分别为何。

万斯去信能否重启美伊谈判？

对此次万斯致信伊朗所谋求的谈判重启能否实现，中国现代国际关系研究院中东研究所副所长秦天抱持相对悲观的态度。

秦天认为，美国当前已经做足了对伊朗重启军事行动的准备，伊朗也通过前期的对美斗争积累了一些信心，双方都没有建立针对对方的威慑，没有形成新的力量平衡。

伊军方在霍尔木兹海峡地区动作不断

与美国方面频频威胁重启对伊军事打击相对应，伊朗军方也在近期多次公布其在霍尔木兹海峡地区的行动。

伊朗伊斯兰革命卫队海军10月30日公布的当天第四艘违规航行油轮触雷爆炸起火画面

仅在30日，伊朗军方便多次发布声明，涉及在霍尔木兹海峡内格什姆岛上空拦截的一架美军无人机，以及4艘试图经未授权航线穿越霍尔木兹海峡发生爆炸或被截停的违规油轮。

在过去一周，伊朗军方几乎每日都有涉及违规船只触雷、截停等内容的通报。有分析认为，伊朗军方持续推进在霍尔木兹海峡的行动，仍然是延续此前与美斗争的“海峡牌”思路。

若战事再启 伊朗将继续大打“海峡牌”

据伊朗最高领袖网站发表的声明，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊27日在会见伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊时，曾讨论过借由管控霍尔木兹海峡维护国家及地区安全。分析认为，这说明伊朗高层已经明确将管控霍尔木兹海峡作为一项与美博弈的重要方针。

在中国现代国际关系研究院中东研究所副所长秦天看来，若美伊再度爆发直接冲突，伊朗大概率会重启“海峡牌”。而美伊围绕霍尔木兹海峡控制权反复博弈，将直接推高国际油价，冲击全球石油供应与供应链体系稳定。

来 源：央视新闻

原标题： 特朗普再称伊朗战事将“很快结束” 多架美军机飞抵以色列

本文转自：温州新闻网 66wz.com