新华网 2026-10-31 11:11:32

沙特阿拉伯主导的多国联军发言人图尔基·马利基30日说，联军当天拦截并摧毁也门胡塞武装向沙特发射的两枚导弹和两架无人机。

马利基说，联军当天拦截了胡塞武装射向沙特西部地区的一枚巡航导弹和射向沙特南部地区的一枚弹道导弹，并在麦加省和麦地那省分别拦截一架该组织发射的无人机。

马利基还说，联军当天在利雅得省拦截了一架无人机，但未说明该无人机由何方发射。

来 源：新华网

原标题： 沙特主导联军称拦截也门胡塞武装导弹和无人机

记者：罗晨 王海洲

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